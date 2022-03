Herzogin Meghan kündigt Podcast "Archetypes" an - wohl ohne Harry

Fast zwei Jahre nach dem Deal mit Spotify soll im Sommer der Podcast von Herzogin Meghan starten. Worum geht es?

Lange mussten die Fans darauf warten, nun soll es bald losgehen: Im Sommer wird wohl der Podcast von Herzogin Meghan bei Spotify starten.

Eine kurze Folge war bereits im Dezember 2020 als Weihnachts-Special erschienen, seitdem hat sich auf dem Kanal nichts mehr getan. Bis jetzt. Denn am Donnerstag ist ein kurzer Teaser auf der Plattform veröffentlicht worden, der Details zu dem Projekt bekannt gibt.

Herzogin Meghan startet Podcast "Archetypes"

Demnach will Herzogin Meghan in dem Podcast "Archetypes" mit Frauen und über weibliche Stereotypen sprechen. Zu Beginn des Audio-Clips werden verschiedene Sequenzen abgespielt, in denen negativ über Frauen gesprochen wird. Dann sagt die 40-Jährige: "So sprechen wir über Frauen. Die Worte, die unsere Mädchen erziehen und wie die Medien Frauen darstellen."

In dem Podcast will sie behandeln, woher die Stereotypen kommen und wie es dazu kommt, dass sie die Leben von Frauen definieren, kündigt die Ehefrau von Prinz Harry an.

Herzogin Meghan will mit Frauen und Historikern sprechen

Weiter sagt die Mutter von Archie (2) und Lilibet (neun Monate): "Ich werde mit Frauen sprechen, die ganz genau wissen, wie diese Typisierung unsere Erzählweisen formen - und ich spreche mit Historikern. um zu verstehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte."

Es sieht ganz danach aus, als würde Meghan ihr eigenes Ding machen - ganz ohne Prinz Harry. Er wird im Teaser nicht erwähnt. Wann genau es mit "Archetypes" losgehen soll, ist noch nicht bekannt.

35 Millionen für Spotifiy-Deal

Kurz nach ihrem Austritt aus der britischen Königsfamilie 2020 kündigten Spotify und die Sussexes den Deal an, der dem Paar rund 35 Millionen Euro einbringen soll. Doch bislang mussten die Hörer warten.

Auch mit Netflix haben die beiden einen Vertrag abgeschlossen, für den Deal mit dem Streaming-Riesen sollen Meghan und Harry rund 100 Millionen erhalten. Doch auch dort war bislang nichts zu sehen. Sie versprachen Inhalte zu produzieren, die "informieren, aber gleichzeitig Hoffnung geben".