Herzogin Kate verzaubert im weißen Spitzenkleid auf Jamaika

Herzogin Kate hat während einer Militärparade auf Jamaika mithilfe ihres atemberaubenden Looks alle Blicke auf sich gezogen. Als Outfit wählte sie ein weißes Spitzenkleid, das als eine eindeutige Hommage an Queen Elizabeth II. gewertet werden darf.

Ein Traum in Weiß: Herzogin Kate (40) hat während ihrer Karibik-Reise an ihrem letzten Abend auf Jamaika mit einem Spitzenkleid ein echtes Statement gesetzt - und damit gleichzeitig auch Queen Elizabeth II. (95) gehuldigt. Diese trug im Jahr 1954 eine fast identische Robe während einer ihrer Touren durch Australien.

Gemeinsam mit Prinz William (39) war Kate der jamaikanischen Streitkräfte am sechsten Tag in der Karibik geladen. Dabei setzte sie auf ein maßgeschneidertes weißes Spitzenkleid mit kurzen Ärmeln von Alexander McQueen. Ein weißer Hut im Cartwheel-Stil mit Blumenmuster von Philip Treacy rundete ihr Ensemble ab. Auch beim Schmuck setzte sie ganz auf den Geschmack der Königin: Sie trug ein recht schlichtes Perlentrio am Handgelenk, das einst Prinzessin Diana gehörte.

Die Queen setzte damals auf eine schwarze Handtasche

Passende einfache Perlenohrringe rundeten ihren perfekten Look ab. Die Königin wählte das nahezu identische Outfit bei einer Gartenparty Down Under im Jahre 1954. Dabei trug sie damals jedoch weiße Abendhandschuhe, auf die Kate in diesem Fall verzichtete. Im Gegensatz zur Queen, die eine schwarze Handtasche wählte, setzte Kate komplett auf Einheitlichkeit: Sie hatte eine perlenbesetzte Satin-Clutch von Anya Hindmarch dabei und kombinierte zu ihrem Kleid auch weiße, spitze Pumps von Emmy London.