Herzogin Kate und Prinz William: Gemeinsamer Auftritt für die Ukraine

Queen Elizabeth II. feiert am 21. April ihren 96. Geburtstag. Herzogin Kate und Prinz William haben diesen Tag genutzt, um erneut ihre Unterstützung für die Ukraine zu zeigen. Zuvor gratulierten sie der Monarchin jedoch zu ihrem Ehrentag.

Am Geburtstag der Queen besuchten Kate und William das Disasters Emergency Committee in London.

Queen Elizabeth II. wird am heutigen Donnerstag 96 Jahre alt. Ihr Enkel Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (40) haben diesen Tag für einen besonderen Termin genutzt: Mit dem Besuch der Wohltätigkeitsorganisation Disasters Emergency Committee (DEC) in London drückten die beiden erneut ihre Unterstützung für die Ukraine aus. . Das royale Paar informierte sich über die Arbeit der Organisation, die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen hilft. Das DEC bietet Nahrung, Wasser, Unterkünfte und medizinische Hilfe in der Ukraine und ihren Nachbarländern.

Per Videocall ließen sie sich von Helfern vor Ort von der dortigen Situation erzählen. Außerdem trafen sie sich mit kürzlich nach England zurückgekehrten Helfern. Herzogin Kate hatte sich für den Anlass in einen beigen Blazer und eine schwarze Hose gekleidet, Prinz William trug einen dunkelblauen Anzug. Beide hatten sich zudem Buttons in Blau und Gelb, den Nationalfarben der Ukraine, an ihre Kleidung gesteckt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Royals gratulieren der Queen zum Geburtstag

Vor ihrem Besuch beim Disasters Emergency Committee (DEC) ließen es sich Kate und William nicht nehmen, Queen Elizabeth II. zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, alles Gute zu ihrem heutigen 96. Geburtstag", heißt es und des Paares. Die Queen sei "eine Inspiration für so viele Menschen im Vereinigten Königreich, im Commonwealth und in der ganzen Welt". Es sei "etwas ganz Besonderes", ihren Ehrentag im Platinjubiläumsjahr zu feiern. Die 96-Jährige sitzt 2022 seit 70 Jahren auf dem Thron. Dazu posteten die Royals zwei Fotos: Das eine zeigt die Queen mit Kate und William, das andere die Monarchin und ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip (1921-2021) im Kreise ihrer Urenkel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) gratulierten der Queen mit einer Reihe von Fotos aus den vergangenen Jahren. "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, einen ganz besonderen 96. Geburtstag, den sie heute im Jahr ihres Platinjubiläums feiert", lauten die Glückwünsche und .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert