Herzogin Kate: Das macht sie zur Stil-Ikone

Herzogin Kate ist nicht mehr aus dem britischen Königshaus wegzudenken. Das liegt an ihren überzeugenden öffentlichen Auftritten, aber auch an ihrem Modestil. Das macht den Look der Frau aus, die am Sonntag ihren 40. Geburtstag feiert.

07. Januar 2022 - 10:11 Uhr | (jes/spot)

Herzogin Kate zeigt sich im eleganten grünen Kleid. © imago/PA Images