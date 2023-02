Henrik Stoltenberg wegen Nazi-Parolen vor Gericht: RTL wirft Reality-Star raus

TV-Aus für Henrik Stoltenberg. Mit Nazi-Parolen schoss sich der Reality-Star jetzt ins Abseits. Der Sender RTL beendete laufende Dreharbeiten mit Stoltenberg und distanzierte sich von dessen Äußerungen.

Was Gerhard Stoltenberg (1928 - 2001) wohl zu den Eskapaden seines Enkels sagen würde? Während der ehemalige CDU-Verteidigungsminister politisch Karriere machte, versucht sich Henrik Stoltenberg als Reality-TV-Star und Influencer. Damit ist jetzt allerdings Schluss. RTL hat den 26-Jährigen rausgeworfen.

Henrik Stoltenberg: Wegen Nazi-Parolen vor Gericht

Henrik Stoltenberg steht gerne im Rampenlicht. Bereits bei seinem Reality-Debut bei "Love Island" sorgte der Macho für Schlagzeilen: Es wurde geküsst und gefummelt, was das Zeug hält. Henrik sicherte sich damit weitere TV-Auftritte, unter anderem bei RTL. In Zukunft wird der Reality-Star keine Plattform mehr von dem Sender erhalten.

Im Sommer 2022 grölte der Influencer Nazi-Parolen aus dem Fenster seiner Wohnung in Köln – bis die Polizei kam. Vor Gericht zeigte sich der sonst so selbstbewusste Henrik kleinlaut: "Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid". Der 26-Jährige musste eine Geldstrafe zahlen. Wesentlich härter dürfte ihn die Reaktion von RTL treffen.

RTL wusste von nichts

Auf Instagram gab RTL bekannt, in Zukunft nicht mehr mit Henrik Stoltenberg zusammenarbeiten zu wollen. Der Sender habe weder etwas von den Vorwürfen gegen den Influencer noch von dem Gerichtsverfahren gewusst. "RTL+ und filmpool legen großen Wert auf Fairness und Toleranz und wir distanzieren uns in aller Form von diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen. Aus diesem Grund haben wir den aktuellen Dreh mit Henrik sofort abgebrochen."

Die Folgen der anderen Reality-Formate, in denen Henrik zu sehen ist, werden nach Angaben des Senders auf RTL+ entfernt.