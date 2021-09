Helene Fischer kommt nach München! Große Open-Air-Show 2022

Fans von Helene Fischer können sich freuen. Ein großes Open-Air-Konzert der Schlagerqueen in München ist angekündigt worden.

München - Fans von Helene Fischer aufgepasst! Die Schlagerkönigin kommt nächstes Jahr zum einzigen Deutschland-Konzert nach München. Tickets gibt es schon in dieser Woche.

Lange Zeit war es ruhig um Helene Fischer. Doch nun ist die 37-Jährige endlich zurück. Erst vor Kurzem gab es eine neue Single, bald kommt ein neues Album und nun ist auch ein neues Konzert angekündigt worden.

Helene Fischer freut sich auf Auftritt in München

Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, kommt Helene Fischer am 20. August 2022 nach München. Stattfinden soll die Open-Air-Show an der Messe München.

Auch für Helene Fischer ist der Auftritt etwas ganz Besonderes. Es wird das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere. "Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern", wird die Sängerin in der Mitteilung zitiert.

Und weiter: "Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen. Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken."

Konzert-Tour für 2023 geplant

Mit dem Open-Air-Konzert macht die Blondine ihre Fans heiß für die Tournee, die 2023 folgen soll.

Erst einmal sollten Fans den kommenden Donnerstag, 9. September, in ihrem Kalender markieren: Dann gehen die Tickets für die Show im nächsten Jahr online. Karten gibt es bei .