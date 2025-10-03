Heiratsantrag auf Oktoberfest-Party: Promi-Mann geht auf die Knie
Ein öffentlicher Heiratsantrag ist sehr riskant, denn eine Abfuhr kann schnell peinlich werden. Dennoch hat Axel Kahn sich getraut und für seinen besonderen Moment eine überaus bekannte Bühne gewählt: Auf einer Oktoberfest-Promi-Sause ging er vor seiner Partnerin auf die Knie.
Antrag auf Oktoberfest-Sause: Axel Kahn will erneut heiraten
Am Donnerstagabend (2. Oktober) feierte der Bruder von Oliver Kahn mit seinem Fine Time Business Club eine rauschende Wiesn-Party. Es ging zwar nicht auf das Oktoberfest-Gelände, aber im Käfer Stammhaus wurde dennoch zünftig auf das größte Volksfest der Welt angestoßen.
Mit dabei waren Promi-Gäste wie Designerin Pia Bolte, Tänzerin Tiger Kirchharz oder Hollywoodstar Ralf Moeller.
In dem ausgelassenen Getümmel stellte Axel Kahn seiner Partnerin die Frage aller Fragen. Für romantische Stimmung sorgte Tenor Riccardo Maniello, der 2007 durch seinen Sieg bei "Das Supertalent" bekannt wurde. Unter tosendem Applaus nahm Sarah Kahn den Antrag an, der besondere Moment wurde mit einem leidenschaftlichen Kuss besiegelt. Danach wurde ausgiebig mit dem Verlobungsring am Finger für die Fotografen posiert.
Axel Kahn und seine Sarah sind bereits verheiratet
Ein allzu hohes Risiko ist Axel Kahn mit seinem öffentlichen Antrag aber nicht eingegangen, immerhin war der Ausgang eine ziemlich sichere Bank. Der Bruder von Oliver Kahn und seine Partnerin Sarah sind bereits seit einem Jahr verheiratet. Im Mai 2024 schlossen die beiden den Bund fürs Leben auf dem Standesamt – damals war die Braut mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger.
Jetzt wollen die beiden ihr Eheversprechen wohl erneuern. Vielleicht steht aber auch 2026 erst die kirchliche Hochzeit an und Axel Kahn wollte seine Ehefrau mit einer erneuten romantischen Geste überraschen. Die anwesenden Gäste hat es gefreut und Ralf Moeller könnte sicherlich einen guten Trauzeugen abgeben.
- Themen:
- Oktoberfest
- Oliver Kahn
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen