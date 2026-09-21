Heimlich auf dem Oktoberfest: So kam es wirklich zu Heidi Klums Auftritt

Es war ein streng gehütetes Geheimnis – und die Überraschung ist perfekt gelungen. Heidi Klum wollte am Gay-Sunday nicht nur mit den Bräurosl-Gästen feiern, sondern in turbulenten Zeiten ein Zeichen für die queere Community setzen. Die AZ kennt die Hintergründe.

Sie liebt das Leben und überraschte in der Bräurosl: Heidi Klum trat am Sonntag beim Gay-Sunday auf.

"Das war ein Moment, wo man sich selbst kurz kneifen muss. Gänsehaut pur! Heidi hat die Bräurosl zum Beben gebracht", freut sich das Wirtepaar Franziska und Peter Reichert nach Heidi Klums Mega-Auftritt im Gespräch mit der Abendzeitung.

Oktoberfest-Wirt von Heidi Klum überrascht: "Wo man sich selbst kurz kneifen muss"

Der Bass scheppert, Heidi Klum tanzt im rosa Dirndl und mit Sonnenbrille zu "Sunglasses at Night". Rund 8000 Gäste flippen aus. "Die Königin ist da", ruft ein Gast seinen Freunden am Tisch zu, als er das Topmodel am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in der Bräurosl entdeckt.

Am ersten Wiesn-Sonntag wird in der Bräurosl seit mehr als 40 Jahren traditionell der Gay-Sunday gefeiert. 2026 wurde das queere Treffen erstmals offiziell auf den Montag ausgeweitet. Der Gay-Sunday gilt als größtes queeres Treffen auf dem Oktoberfest.

Große Freude beim Wirte-Paar Franziska und Peter Reichert. Sie begrüßten am Sonntag Heidi Klum und Dragqueen Catherrine Leclery. © Jan Saurer/Bräurosl

Heidi Klum bei der queeren Wiesn: Darum wollte sie unbedingt dabei sein

Die Abendzeitung weiß: Heidi Klum wollte heuer unbedingt dabei sein. Mit ihrem Besuch wollte sie ein Zeichen für die queere Community setzen und auf deren Rechte und Schutz aufmerksam machen.

"Bleibt laut, bleibt stark"

"Bleibt laut, bleibt stark. Ich liebe euch alle. Be safe!", ruft Klum am Ende ihres knapp fünfminütigen Auftritts von der Bühne. Die Botschaft kommt an. "Heidi, Heidi, Heidi", schallt es ihr aus dem Publikum entgegen.

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So lief das Geheim-Projekt Heidi Klum

Doch wie kam es überhaupt zu dem geheimen Wiesn-Auftritt? Heidi Klum war Anfang der Woche in München gelandet, veranstaltete am Donnerstag zum zweiten Mal ihr "HeidiFest" im Hofbräuhaus und wohnt im Fünf-Sterne-Luxushotel Mandarin Oriental. Von dort aus plant und koordiniert sie ihre Wiesn-Auftritte.

Heidi Klum und Dragqueen Catherrine Leclery stöckeln über die Wiesn

Am Sonntagabend ging es gemeinsam mit der Kölner Dragqueen Catherrine Leclery, die 2019 an Klums TV-Show "Queen of Drags" teilgenommen hatte, per Limousine zur Theresienwiese. Fröhlich stöckelte das farbenfrohe Duo, begleitet von mehreren Bodyguards, über das Festgelände.

Klum durch Zeltküche eingeschleust

Die Abendzeitung beobachtete, wie das Bräurosl-Wirtepaar Franziska und Peter Reichert die beiden prominenten Gäste herzlich in Empfang nahm. Klum war bereits beim Betreten des Zeltes sichtlich euphorisch. Die Sonnenbrille steckte für den Auftritt griffbereit in ihrem Dekolleté. Gemeinsam mit Leclery wurde sie durch die Zeltküche zur Bühne geschleust. Nach einem kurzen Plausch ging es mit Security-Mitarbeitern zum großen Auftritt.

Heidi Klums Bräurosl-Auftritt: Strengste Geheimhaltung

Zuvor hatte rund um das Projekt Heidi Klum die oberste Geheimhaltungsstufe gegolten. Ihr Auftritt und ihre Anwesenheit sollten eine absolute Oktoberfest-Überraschung bleiben. Selbst Instagram-Bilder, die unmittelbar vor Klums Auftritt im Auto und auf der Theresienwiese aufgenommen wurden, durften erst nach ihrem Bräurosl-Auftritt veröffentlicht werden.

Farbenfroh und fröhlich: Dragqueen Catherrine Leclery und Heidi Klum auf dem Weg in die Bräurosl. © Instagram/leclery

Statt beim legendären Almauftrieb bei Käfer, wo unter anderem Bill Kaulitz feierte, entschied sich Klum für den Gay-Sunday in der Bräurosl. "Trinken wir gleich ein Bier?", fragt sie Dragqueen Catherrine Leclery in einer Instagram-Story. Gesagt, getan. Mit einem Hacker-Pschorr in der Hand prostet Klum den begeisterten Bräurosl-Gästen zu.

Heidi Klum: "Bleibt laut, bleibt stark. Ich liebe euch alle. Be safe!" © Jan Saurer/Bräurosl

Fahrgeschäft auf der Wiesn: Heidi Klum im "Musikexpress"

Doch damit war Klums Wiesn-Abend noch lange nicht vorbei. Gemeinsam mit ihrem Team zog es die 53-Jährige anschließend noch ins Fahrgeschäft "Musikexpress". Dort wurde dann auch eine Heidi Klum ordentlich durchgewirbelt.