Sarah Engels über Gefahren bei Heidi Klums Wiesn-Event: "Fallen mir einige ein"

Beim "HeidiFest" trifft Sarah Engels auf Gastgeberin Heidi Klum. Im AZ-Interview spricht die Sängerin offen über No-Gos und Gefahren während ihres Besuchs. Zudem verrät Engels, wie sie über eine musikalische Zusammenarbeit denkt.

Kurz vor Wiesn-Start lädt Heidi Klum (53) am 17. September zum zweiten "HeidiFest" ein. Stars wie Vicky Leandros (74) oder Markus Mörl (67) lassen sich die Promi-Gaudi im Münchner Hofbräuhaus nicht entgehen. Auch die diesjährige "Eurovision Song Contest"-Teilnehmerin Sarah Engels (33) wird beim Event dabei sein. Im Interview mit der AZ erzählt die Sängerin, welche Gefahren bei ihrem Wiesn-Auftritt lauern.

Zur Wiesn bei Heidi Klum: Sarah Engels verrät No-Gos bei Hofbräuhaus-Event

Sarah Engels wird sich das musikalische Programm beim "HeidiFest" nicht nur ansehen – sie selbst ist Teil davon. Die Sängerin freut sich darauf, ihren ESC-Hit "Fire" zu performen. Doch bei dem anheizenden Auftritt kann auch so manches schiefgehen, wie Engels der AZ bestätigt: "Da fallen mir direkt einige Dinge ein."

Die 33-Jährige verrät ihre ganz persönlichen No-Gos, die sie auf der Bühne um jeden Preis verhindern möchte. Dazu zähle "alles, was man sich bei einem Auftritt eben nicht wünscht: hinfallen, ausrutschen, den Text vergessen". Lachend merkt sie an: "Beim 'HeidiFest' kommt natürlich noch dazu, dass ich keinen Maßkrug fallen lassen oder selbst vom Biertisch stürzen sollte."

Als Frau in Lederhose? Sarah Engels über Outfitwahl von Joelina Drews

Im Hofbräuhaus wolle die einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin von Dieter Bohlen (72) auf die passende Kleidung nicht verzichten. Ganz traditionell werde sie vor die Kameras treten – in Tracht, versteht sich. "Ich werde ein Dirndl tragen. Ich liebe Dirndl und finde, dass sie einfach jeder Frau gut stehen. Man fühlt sich darin direkt besonders. Und für mich gehört ein Dirndl zur Wiesn und zu dieser ganzen Tradition einfach dazu", betont Engels im AZ-Interview.

Heidi Klum (im roten Dirndl) im vergangenen Jahr beim "HeidiFest" an der Seite ihrer Familie. © imago/Michel Kaers

Doch nicht für jede Promi-Dame muss es zur Wiesn-Zeit immer das Dirndl sein. Jürgen Drews' Tochter Joelina (30) zeigte sich im vergangenen Jahr bei einem Event in Lederhose und ließ das Trachtenkleid im Schrank. Laut Sarah Engels verdient sie dafür Respekt: "Ich finde, Frauen in Lederhosen sehen auch mega aus. Joelina sah super aus. Das ist natürlich ein ganz anderer Look als ein Dirndl, aber mir gefällt beides total gut."Auch Heidi Klums Tochter Leni erschien 2025 in Lederhose zum Oktoberfest.

Bohlen-Schützling teilt Erinnerungen mit Heidi Klum

Über ihre Einladung zum "HeidiFest" freut sich Sarah Engels riesig: "Ich glaube, das wird ein richtig besonderer Abend und vor allem eine Megaparty." Die Erwartungen an das Event sind bei der 33-Jährigen groß: "Und bei Heidi kann man sich wahrscheinlich ziemlich sicher sein, dass es nicht langweilig wird."

Im Mai vertrat Sarah Engels Deutschland beim "Eurovision Song Contest" in Wien. Am 17. September betritt die Sängerin die Bühne beim "HeidiFest" in München. © imago/photonews.at

Dass Sarah Engels zum Pre-Wiesn-Event geladen wurde, scheint nicht allzu verwunderlich. Offen spricht die Kölnerin über ihre gemeinsamen Erinnerungen mit Klum: "Heidi und ich sind uns über die Jahre immer mal wieder auf verschiedenen Events begegnet und ich habe sie dabei als unglaublich herzliche und tolle Frau kennengelernt. [...] Ich glaube, wir verstehen uns auch deshalb so gut, weil wir beide absolute Powerfrauen sind und für das, was wir machen, wirklich brennen."

In vielerlei Hinsicht sei Klum ein Vorbild, wie die Sängerin betont: "Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was sie sich über all die Jahre aufgebaut hat, wie konsequent sie ihren eigenen Weg geht und mit wie viel Energie sie immer wieder neue Projekte angeht. Sie ist einfach eine Frau, die macht – und genau das bewundere ich sehr an ihr."

Sarah Engels ist großer Wiesn-Fan. Auf ihren Besuch beim "HeidiFest" freut sie sich sehr. © imago/Future Image

Sarah Engels will Song mit Heidi Klum: "Ziemlich überrascht"

Heidi Klum gilt als Allround-Talent – sie ist Unternehmerin, Model, Moderatorin und Designerin zugleich. Auch als Sängerin versuchte sich die 53-Jährige bereits. In der Vergangenheit arbeitete sie mit Musikgrößen wie Rapper Snoop Dogg oder den DJs Tiësto und Diplo zusammen. Kann sich auch Sarah Engels vorstellen, mit Klum vor das Mikrofon zu treten? "Auf jeden Fall, sofort! Heidi, ich bin bereit!", meint die Brünette begeistert. "Ganz ehrlich: Mehr Frauenpower in einem Song geht ja kaum! Ich glaube, die Leute wären bei einer Zusammenarbeit im ersten Moment wahrscheinlich ziemlich überrascht – aber genau das würde es doch auch spannend machen."

Ob es tatsächlich zu einem gemeinsamen Lied der Promi-Damen kommen könnte? Die Zukunft wird es zeigen. Auf Sarah Engels wartet nach dem "HeidiFest" jedenfalls ein voller Terminkalender. Die Sängerin geht 2027 auf Tour. Diese führt sie am 9. April auch nach München.

Neuer Sender: "HeidiFest" nicht mehr bei ProSieben

Die erste Ausgabe des "HeidiFest" fand am 18. September 2025 statt. Auf der Gästeliste fanden sich Promi-Namen wie Jürgen Drews, Ross Antony und Howard Carpendale wieder. Wie auch dieses Jahr wurde das Hofbräuhaus München zum Veranstaltungsort auserkoren. Doch im Vergleich zum Vorjahr kommt es heuer zu einer wesentlichen Änderung. Die TV-Ausstrahlung des Events erfolgt nicht mehr bei ProSieben, sondern auf RTL.