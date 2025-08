"HeidiFest" im September: Michelle freut sich schon auf Heidi Klum

In München feiert Heidi Klum am 18. September ihr ganz eigenes Oktoberfest - das "HeidiFest". Mit dabei werden auch Michelle und ihr Partner Eric Philippi sein. Die Sängerin freut sich bereits darauf. Was geplant ist, wird aber noch nicht verraten.

Michelle und ihr Verlobter Eric Philippi sind für das "HeidiFest" angekündigt. © imago images/BOBO/Boris Korpak

Ab dem kommenden Januar ist Schlagerstar Michelle (53) auf großer Abschiedstour. Schon zuvor lässt die Sängerin es aber krachen. In wenigen Monaten erscheint nicht nur eine neue Sonderedition ihres Erfolgsalbums "Flutlicht", zusammen mit ihrem Partner, dem Sänger Eric Philippi (28), kommt sie auch zu Heidi Klums (52) "HeidiFest", das am 18. September auf ProSieben und via Joyn zu sehen sein wird. Die Anfrage für das "HeidiFest" kam im Urlaub "Während wir im Urlaub waren, kam die Anfrage", erzählt Michelle auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. "Wir haben uns sehr darüber gefreut. Die Einladung von Heidi war für uns eine schöne Gelegenheit, die wir gerne angenommen haben." Noch kenne die Sängerin Klum nicht persönlich, "aber natürlich weiß man voneinander. Ich freue mich darauf, sie beim 'HeidiFest' einmal persönlich zu treffen und kennenzulernen." Das "HeidiFest" wird im Münchner Hofbräuhaus steigen, auch die Location ist für Michelle neu. "Ich war selbst noch nicht dort, aber man kennt das Hofbräuhaus natürlich als festen Bestandteil der bayerischen Kultur", erklärt sie. "Ich stelle es mir sehr lebendig, gesellig und traditionsreich vor und freue mich darauf." Gesellig und sehr lebendig wird es beim "HeidiFest" wohl auf alle Fälle. Die Schlagersängerin schwärmt auch vorab von dem gemeinsamen Auftritt mit Partner Philippi, der für das große Event geplant ist. "Gemeinsam aufzutreten ist für uns immer etwas Besonderes", schwärmt Michelle. "Es ist toll, das zu teilen, was man liebt. Wir freuen uns auf die Bühne und die Atmosphäre - was genau wir geplant haben, bleibt aber noch eine Überraschung." Und diese Überraschung wird noch nicht verraten. Vielleicht singen die beiden ja gemeinsam ein Lied aus dem kommenden Album "Fluchtlicht - Wahnsinnig Edition". Die Sonderedition soll am 17. Oktober erscheinen und laut Pressemitteilung zehn neue Studio-Songs beinhalten. Dass das Paar später auch das echte Oktoberfest besucht, ist offenbar fraglich. "Wir überlegen es uns", sagt Michelle. "Wenn es zeitlich passt, schauen wir gerne mal vorbei, wahrscheinlich wird es aber zeitlich eher schwierig." Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de