"HeidiFest" 2026: Was Zuschauer im TV nicht zu sehen bekommen

Ein weiteres Mal lädt Heidi Klum zur zünftigen Sause ins Hofbräuhaus ein: Das zweite "HeidiFest" steigt am Donerstagabend (17. September) und wird live aus München übertragen. Was TV-Zuschauer nicht zu sehen bekommen? Die Modelmama gewährt spannende Einblicke.

Heidi Klum feiert auch 2026 wieder ihr "HeidiFest" in München. Im TV gibt es aber nicht alles zu sehen.

Heidi Klum (53) kommt zwar nicht aus München, doch macht sie aus ihrer Wiesn-Liebe kein Geheimnis. Kurz vor dem Oktoberfestauftakt steigt auch 2026 ihr "HeidiFest" im Hofbräuhaus, das diesmal von RTL übertragen wird. Voller Vorfreude packt Heidi Klum über das exklusive Event aus – und verrät, wie es wirklich hinter den Kulissen zugeht.

Heidi Klum über "HeidiFest": "Kaum etwas einstudiert"

Im gelben Dirndl und mit Maßkrug sitzt Heidi Klum in einer neuen Ausgabe des Podcasts "Bart & Schnauze". Damit stimmt sich die Modelmama schon mal auf ihr bevorstehendes "HeidiFest" ein. "Ich freue mich so", lässt die 53-Jährige verlauten. "Viele fragen mich immer, wie kann man das beschreiben? Weil das war so wild", erinnert sie sich an das vergangene Jahr zurück."Wir haben ja auch wirklich kaum was einstudiert."

Für Heidi Klum sei das "HeidiFest" eine echte, authentische Party, bei der das TV-Publikum live zusehen dürfe. "Es ist schwer, das Ganze mit der Kamera einzufangen. [...] Weil das ist so wild, so bunt, so unorganisiert, was ich eigentlich liebe", so die 53-Jährige. "Ich mache ja so lange Fernsehen schon – alles wird immer geprobt und jeder hat so seinen Stellplatz." Anders beim "HeidiFest": "Alles passiert halt gerade, wie es halt passiert. Nichts ist irgendwie einstudiert."

Zur Musik ihrer musikalischen Gäste schunkelte Heidi Klum schon 2025. In diesem Jahr setzt sie auf andere Musikstars, um für Abwechslung zu sorgen. © BrauerPhotos/S.Brauer

Heidi Klum über Vorbereitung: "Dirndl am Zusammenstellen"

Auch in diesem Jahr möchte Heidi Klum an ihrer Strategie festhalten – denn sie verrät, wie sie sich aufs zweite "HeidiFest" vorbereitet. "Gar nicht wirklich. Außer, dass ich am Dirndln bin", so das Topmodel. "Ich bin jetzt gerade mein Dirndl am Zusammenstellen. Die Farbe, wie das aussehen soll, etc. Dann Kopfschmuck, solche Sachen einfach, welche Schuhe." Nachdem sie im vergangenen Jahr auf rote Tracht gesetzt hatte, verspricht sie heuer frischen Wind bei der Farbauswahl: "Immer wieder was Neues, oder?"

Außerdem kündigt Heidi Klum schon jetzt ein paar kulinarische Köstlichkeiten, wie vegane Käsespätzle für ihre Gäste an. Sie selbst liebe es ebenfalls deftig: "Ich liebe wirklich auch diese Schweinshaxn. [...] Also diese Kruste, das ist krass für mich. [...] Und Klöße, ich liebe jede Art von Klößen." Trotz Vorfreude auf die bayerische Küche bleiben für Heidi Klum aber die musikalischen Darbietungen das absolute Highlight. "Ich liebe Entertainment. Und ich liebe das, wenn es bunt, lustig ist und die Leute Spaß haben", freut sich die Gastgeberin.