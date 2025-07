Heidi Klums Wiesn-Show in München – aber kein Comeback von Marianne und Michael

Heidi Klum lädt zum Wiesn-Warm-up – und Marianne und Michael sagen zu! Zwei Tage vor dem offiziellen Oktoberfest-Start 2025 wird das Münchner Hofbräuhaus zur Bühne für Heidi Klums TV-Show "Heidifest". Mit dabei: Marianne und Michael Hartl. Warum der Auftritt kein Comeback ist, erfährt die AZ exklusiv.

Prost auf Heidi! Am 18. September, zwei Tage vor dem Anstich auf der Theresienwiese, bringt Heidi Klum (52) mit einer großen Show im Hofbräuhaus München die Wiesn-Stimmung ins deutsche Fernsehen. Unter dem Titel "Heidifest" produziert ProSieben ein TV-Event, das noch am selben Abend ausgestrahlt werden soll. Jetzt ist klar: Marianne (72) und Michael Hartl (76) stehen auf der Gästeliste – und auf der Bühne.

Heidi Klum mit Show im Hofbräuhaus: Was Marianne und Michael sagen

Doch: Wer ein Comeback des beliebten Volksmusik-Duos erwartet, wird enttäuscht. Nach 50 Jahren hatten sich die beiden eigentlich von den großen Bühnen zurückgezogen. Die AZ weiß: Es wird daher kein Comeback von Marianne und Michael geben. Es handelt sich um einen einmaligen Auftritt beim "Heidifest". Die beiden beliebten Volksmusik-Stars sind Teil der Show, genauso wie andere Künstler.

Marianne und Michael exklusiv: "Wir sind Fans von Heidi!"

Exklusiv in der AZ sprechen Marianne und Michael Hartl über ihre Teilnahme an der Wiesn-Show von Heidi Klum. Die beiden sind in voller Vorfreude auf den Abend im Hofbräuhaus: "Wir sind begeisterte Fans von Heidi! Wir freuen uns narrisch auf dieses Fest. Es wird bestimmt grandios. Alles, was Heidi anpackt, ist der Hit!" Für das "Heidifest" ist ein Auftritt der Hartls mit dem Kult-Hit "Skandal im Sperrbezirk" der Spider Murphy Gang geplant – ein Wiesn-Klassiker.

Traditionelle Volksmusik in das moderne Ambiente der Heidi-Wiesn integriert

Birgit Fischer-Höper, enge Freundin und Geschäftspartnerin der Hartls, sagt der AZ über die Performance: "Es ist Volksmusik auf großer Bühne. Marianne und Michael begeistern mit einem Auftritt, der traditionelle Volksmusik stilvoll in das moderne Ambiente der Heidi-Klum-Wiesn integriert. Es wird ein harmonisches Zusammenspiel von Tradition und Glamour."

Setzen sich gemeinsam für das "Frohe Herz e.V." ein: Marianne und Michael Hartl mit Freundin und Geschäftspartnerin Birgit Fischer Höper. © BrauerPhotos

Neben Marianne und Michael Hartl soll auch "Modern Talking"-Sänger Thomas Anders auftreten. Das Hofbräuhaus rollt für das Event den roten Teppich aus – samt Promis in Dirndl und Lederhosn, bayerischer Küche und TV-Kameras.

Heidi Klum liebt München – und das Hofbräuhaus ganz besonders: Schon zur EM 2024 feierte sie dort mit Familie und Maßkrug. Tochter Leni Klum (21) zeigte sich beim letztjährigen Oktoberfest erstmals in Dirndl und Lederhosn auf der Theresienwiese.