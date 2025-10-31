Heidi Klums Halloween-Kostüme: Topmodel bewertet ihre spektakulärsten Verkleidungen

Heidi Klum liebt irre Kostüme und Outfits zu Halloween und veranstaltet jährlich eine große Party in New York. 2025 findet das Klum'sche Grusel-Fest bereits zum 24. Mal statt. Die AZ blickt zurück auf Heidis spektakulären Kostüme der letzten Jahre. Welches ist der persönliche Favorit des Topmodels?

2011 feierte Heidi Klum in einem Kostüm, in dem sie aussah, als entstammte sie direkt einem Medizinlehrbuch.

Imago 20 2011 feierte Heidi Klum in einem Kostüm, in dem sie aussah, als entstammte sie direkt einem Medizinlehrbuch.

Sieht Heidi so in 50 Jahren aus? 2013 verkleidete sich Klum als alte Omi.

dpa 20 Sieht Heidi so in 50 Jahren aus? 2013 verkleidete sich Klum als alte Omi.

Heidi Klum kam 2016 als Klon - von sich selbst.

dpa 20 Heidi Klum kam 2016 als Klon - von sich selbst.

Heidi Klum ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Kaulitz schlichter. Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.

dpa/Charles Sykes 20 Heidi Klum ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Kaulitz schlichter. Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.

Hätten Sie die Dame links erkannt? Heidi Klum (m.) posiert mit Ehemann Tom Kaulitz (re.) und dessen Bruder Bill Kaulitz (li.) als Arielle.

Evan Agostini (Invision via AP) 20 Hätten Sie die Dame links erkannt? Heidi Klum (m.) posiert mit Ehemann Tom Kaulitz (re.) und dessen Bruder Bill Kaulitz (li.) als Arielle.

Queen of Halloween als E.T. - Heidi Klum kam 2024 als Alien zur Halloween-Party.

Evan Agostini/Invision/AP/dpa 20 Queen of Halloween als E.T. - Heidi Klum kam 2024 als Alien zur Halloween-Party.

Haariger Werwolf (2017), künstliche Jessica Rabbit (2015), alte runzelige Frau (2013), goldene Kleopatra (2012), düsterer Rabe (2009), Hindu-Göttin Kali (2008), XXL-Wurm (2022), ein schöner Pfau (2023) und E.T. – der Außerirdische (2024) – Heidi Klum liebt Halloween und die verschiedensten Kostüme. Ihr Look für Halloween 2025 wird mit Spannung erwartet, denn das Topmodel verriet bereits im Vorfeld: "Ich werde sehr hässlich und sehr gruselig aussehen!"

Legendäre Halloween-Party von Heidi Klum: Auch 2025 wird es spooky

Seit über 20 Jahren veranstaltet das Topmodel bereits eine große Promi-Party zu ihrem Lieblingsfeiertag. Nachdem 2020 und 2021 ihre Mega-Sause wegen Corona ausfallen musste, stieg erstmals 2022 wieder ihre legendäre Halloween-Veranstaltung in New York. Natürlich fand die Kostüm-Sause auch 2023 und 2024 statt. Und 2025 stellt keine Ausnahme dar, denn Heidi Klum möchte ihren Titel der "Queen of Halloween" weiterhin verteidigen.

2023 verkleidete sich Heidi Klum als schillernder Pfau. Zehn Tänzerinnen und Tänzer machten die optische Illusion perfekt. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Heidi Klum zieht Bilanz: Das waren ihre liebsten Halloween-Looks

Im Gespräch mit "Good Morning America" bewertete die Model-Mama im Oktober 2025 ausgewählte Looks aus ihrer Halloween-Vergangenheit. Ihrem "Jessica Rabbit"-Auftritt (2015) gab sie eine 7 von 10, während der Wurm aus 2022 von ihr sogar die Höchstpunktzahl von 10 erhielt: "Einfach, weil es so eine ungewöhnliche Sache war. Ich bin sehr stolz darauf!" Auch der E.T.-Look aus 2024 war für das Topmodel rückblickend eine 10 von 10: "Das war sehr schwer umzusetzen", verrät Heidi Klum. "Ich habe so geschwitzt in diesem Ding."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

2024: Halloween-Kostüm von Heidi Klum und Tom Kaulitz

2024 begeisterte Heidi Klum zu Halloween als E.T. – Der Außerirdische. Für ihr Kostüm hatte das Topmodel mehrere Wochen der Vorbereitung und stundenlange Anproben über sich ergehen lassen. Ehemann Tom Kaulitz ging an diesem Party-Abend ebenfalls als E.T..

Queen of Halloween als E.T. - Heidi Klum kam 2024 als Alien zur Halloween-Party. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Halloween 2022: Heidi Klum als Wurm an der Angel

Auch 2022 brillierte Heidi Klum mit ihrem Halloween-Kostüm, das sie gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz zum Leben erweckte. "Es wird sehr klaustrophobisch. Aber ich möchte weder meine Halloween-Fans noch mich selbst enttäuschen", hatte die Vierfachmama damals im Vorfeld verraten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf der Party gab es dann die große Auflösung: Heidi Klum ließ sich als XXL-Wurm vom Gruselfischer-Ehemann Tom Kaulitz an den Haken nehmen. Unter den rötlich-glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund freigeblieben. Mit dem Extrem-Look bewies die Blondine eindrucksvoll, dass ihr für ein gelungenes Halloween-Kostüm keine Anstrengung zu groß ist.

Heidi Klum im Laufe der Jahre: Halloween-Looks sorgen für Furore

Für ihre Partys legte Heidi Klum schon immer großen Wert auf ihre Verkleidungen. 2018 verwandelte sie sich zusammen mit ihrem damaligen Freund (mittlerweile Ehemann) Tom Kaulitz in die Disney-Figuren Lady Fiona und Oger Shrek. Und auch 2019 zeigte sich das Paar gemeinsam auf der Grusel-Party.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das Topmodel ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Heidi Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Tom Kaulitz in dem Jahr deutlich schlichter: Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.

Exklusiv in der AZ: Maskenbildner von Heidi Klum verrät Kostüm-Details 2025

Es bleibt nun abzuwarten, mit welchem Grusel-Look Heidi Klum 2025 begeistern wird. Ihr Maskenbildner Mike Marino verriet der AZ vorab: "Besonders in diesem Jahr wird [Heidi, d. R.] nicht nur ikonisch sein, sondern auch extrem hässlich und Furcht einflößend." Ein großes Versprechen – ob der Look mit früheren Kostümen mithalten kann?

In unserer Fotostrecke blicken wir zurück auf Heidi Klums beste Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre.