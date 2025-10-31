Heidi Klums Halloween-Kostüme: Topmodel bewertet ihre spektakulärsten Verkleidungen
Haariger Werwolf (2017), künstliche Jessica Rabbit (2015), alte runzelige Frau (2013), goldene Kleopatra (2012), düsterer Rabe (2009), Hindu-Göttin Kali (2008), XXL-Wurm (2022), ein schöner Pfau (2023) und E.T. – der Außerirdische (2024) – Heidi Klum liebt Halloween und die verschiedensten Kostüme. Ihr Look für Halloween 2025 wird mit Spannung erwartet, denn das Topmodel verriet bereits im Vorfeld: "Ich werde sehr hässlich und sehr gruselig aussehen!"
Legendäre Halloween-Party von Heidi Klum: Auch 2025 wird es spooky
Seit über 20 Jahren veranstaltet das Topmodel bereits eine große Promi-Party zu ihrem Lieblingsfeiertag. Nachdem 2020 und 2021 ihre Mega-Sause wegen Corona ausfallen musste, stieg erstmals 2022 wieder ihre legendäre Halloween-Veranstaltung in New York. Natürlich fand die Kostüm-Sause auch 2023 und 2024 statt. Und 2025 stellt keine Ausnahme dar, denn Heidi Klum möchte ihren Titel der "Queen of Halloween" weiterhin verteidigen.
Heidi Klum zieht Bilanz: Das waren ihre liebsten Halloween-Looks
Im Gespräch mit "Good Morning America" bewertete die Model-Mama im Oktober 2025 ausgewählte Looks aus ihrer Halloween-Vergangenheit. Ihrem "Jessica Rabbit"-Auftritt (2015) gab sie eine 7 von 10, während der Wurm aus 2022 von ihr sogar die Höchstpunktzahl von 10 erhielt: "Einfach, weil es so eine ungewöhnliche Sache war. Ich bin sehr stolz darauf!" Auch der E.T.-Look aus 2024 war für das Topmodel rückblickend eine 10 von 10: "Das war sehr schwer umzusetzen", verrät Heidi Klum. "Ich habe so geschwitzt in diesem Ding."
2024: Halloween-Kostüm von Heidi Klum und Tom Kaulitz
2024 begeisterte Heidi Klum zu Halloween als E.T. – Der Außerirdische. Für ihr Kostüm hatte das Topmodel mehrere Wochen der Vorbereitung und stundenlange Anproben über sich ergehen lassen. Ehemann Tom Kaulitz ging an diesem Party-Abend ebenfalls als E.T..
Halloween 2022: Heidi Klum als Wurm an der Angel
Auch 2022 brillierte Heidi Klum mit ihrem Halloween-Kostüm, das sie gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz zum Leben erweckte. "Es wird sehr klaustrophobisch. Aber ich möchte weder meine Halloween-Fans noch mich selbst enttäuschen", hatte die Vierfachmama damals im Vorfeld verraten.
Auf der Party gab es dann die große Auflösung: Heidi Klum ließ sich als XXL-Wurm vom Gruselfischer-Ehemann Tom Kaulitz an den Haken nehmen. Unter den rötlich-glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund freigeblieben. Mit dem Extrem-Look bewies die Blondine eindrucksvoll, dass ihr für ein gelungenes Halloween-Kostüm keine Anstrengung zu groß ist.
Heidi Klum im Laufe der Jahre: Halloween-Looks sorgen für Furore
Für ihre Partys legte Heidi Klum schon immer großen Wert auf ihre Verkleidungen. 2018 verwandelte sie sich zusammen mit ihrem damaligen Freund (mittlerweile Ehemann) Tom Kaulitz in die Disney-Figuren Lady Fiona und Oger Shrek. Und auch 2019 zeigte sich das Paar gemeinsam auf der Grusel-Party.
Das Topmodel ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Heidi Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Tom Kaulitz in dem Jahr deutlich schlichter: Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.
Exklusiv in der AZ: Maskenbildner von Heidi Klum verrät Kostüm-Details 2025
Es bleibt nun abzuwarten, mit welchem Grusel-Look Heidi Klum 2025 begeistern wird. Ihr Maskenbildner Mike Marino verriet der AZ vorab: "Besonders in diesem Jahr wird [Heidi, d. R.] nicht nur ikonisch sein, sondern auch extrem hässlich und Furcht einflößend." Ein großes Versprechen – ob der Look mit früheren Kostümen mithalten kann?
In unserer Fotostrecke blicken wir zurück auf Heidi Klums beste Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre.
- Themen:
- Halloween
- Heidi Klum
