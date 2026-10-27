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Heidi Klums Halloween-Kostüme: Diese Looks bleiben unvergessen

Heidi Klum liebt irre Kostüme und Outfits zu Halloween und veranstaltet jährlich eine große Party in New York. 2026 findet das Klum'sche Gruselfest bereits zum 25. Mal statt. Die AZ blickt zurück auf Heidis spektakuläre Kostüme der letzten Jahre.
Steffen Trunk |
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Heidi Klums Halloween-Kostüme im Laufe der Jahre. Auch 2025 (li.) war die Model-Mama ziemlich gruselig unterwegs.
dpa/CJ Rivera/Evan Agostini/Morgan Dessalles/Charles Sykes 21 Heidi Klums Halloween-Kostüme im Laufe der Jahre. Auch 2025 (li.) war die Model-Mama ziemlich gruselig unterwegs.
Tom Kaulitz (li.) und Heidi Klum (re.) verkleideten sich an Halloween 2025 als zu Stein erstarrter römischer Krieger und Medusa.
picture alliance/dpa/Invision | CJ Rivera 21 Tom Kaulitz (li.) und Heidi Klum (re.) verkleideten sich an Halloween 2025 als zu Stein erstarrter römischer Krieger und Medusa.
Queen of Halloween als E.T.: Heidi Klum kam 2024 als Alien zur Halloween-Party.
Evan Agostini/Invision/AP/dpa 21 Queen of Halloween als E.T.: Heidi Klum kam 2024 als Alien zur Halloween-Party.
2023 verkleidete sich Heidi Klum als schillernder Pfau. Zehn Tänzerinnen und Tänzer machten die optische Illusion perfekt.
Evan Agostini/Invision/AP/dpa 21 2023 verkleidete sich Heidi Klum als schillernder Pfau. Zehn Tänzerinnen und Tänzer machten die optische Illusion perfekt.
Heidi Klum ging 2023 als Pfau und Ehemann Tom Kaulitz war das Pfauenei
dpa/Evan Agostini 21 Heidi Klum ging 2023 als Pfau und Ehemann Tom Kaulitz war das Pfauenei
Heidi Klum war 2022 ein Riesenwurm, der...
Evan Agostini (Invision via AP) 21 Heidi Klum war 2022 ein Riesenwurm, der...
...am Angelhaken von Grusel-Fischer Tom Kaulitz hing.
Evan Agostini (Invision via AP) 21 ...am Angelhaken von Grusel-Fischer Tom Kaulitz hing.
Hätten Sie die Dame links erkannt? Heidi Klum (m.) posiert mit Ehemann Tom Kaulitz (re.) und dessen Bruder Bill Kaulitz (li.) als Arielle.
Evan Agostini (Invision via AP) 21 Hätten Sie die Dame links erkannt? Heidi Klum (m.) posiert mit Ehemann Tom Kaulitz (re.) und dessen Bruder Bill Kaulitz (li.) als Arielle.
Heidi Klum ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Kaulitz schlichter. Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.
dpa/Charles Sykes 21 Heidi Klum ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Kaulitz schlichter. Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.
2018 verkleideten sich Heidi Klum und Tom Kaulitz zu Halloween als Lady Fiona und Shrek.
Evan Agostini/Invision/AP/dpa 21 2018 verkleideten sich Heidi Klum und Tom Kaulitz zu Halloween als Lady Fiona und Shrek.
Heidi Klum ging 2017 verkleidet als Werwolf, im Stil von Michael Jacksons "Thriller".
dpa 21 Heidi Klum ging 2017 verkleidet als Werwolf, im Stil von Michael Jacksons "Thriller".
Heidi Klum kam 2016 als Klon – von sich selbst.
dpa 21 Heidi Klum kam 2016 als Klon – von sich selbst.
Heidi Klum als Jessica Rabbit (2015)
Instagram 21 Heidi Klum als Jessica Rabbit (2015)
Ein bunter, fröhlicher Schmetterling: Heidi Klum im Jahr 2014.
dpa 21 Ein bunter, fröhlicher Schmetterling: Heidi Klum im Jahr 2014.
Sieht Heidi so in 50 Jahren aus? 2013 verkleidete sich Klum als Omi.
dpa 21 Sieht Heidi so in 50 Jahren aus? 2013 verkleidete sich Klum als Omi.
2011 feierte Heidi Klum in einem Kostüm, in dem sie aussah, als entstammte sie direkt einem Medizinlehrbuch.
Imago 21 2011 feierte Heidi Klum in einem Kostüm, in dem sie aussah, als entstammte sie direkt einem Medizinlehrbuch.
So stellte sich Heidi Klum "Superhero" vor (2010).
imago 21 So stellte sich Heidi Klum "Superhero" vor (2010).
Als Hindu-Göttin Kali zeigte sich Heidi Klum 2008
dpa 21 Als Hindu-Göttin Kali zeigte sich Heidi Klum 2008
Heidi Klum als rothaarige Hexe mit einem Skelett auf dem Rücken. Daneben ihr heutiger Ex-Mann Seal (2004)
imago/ZumaGlobe 21 Heidi Klum als rothaarige Hexe mit einem Skelett auf dem Rücken. Daneben ihr heutiger Ex-Mann Seal (2004)
2002 verwandelte Heidi Klum sich in den Comic-Charakter Betty Boop.
imago 21 2002 verwandelte Heidi Klum sich in den Comic-Charakter Betty Boop.
Vor 26 Jahren: Heidi Klum als sexy Vampir (2000)
imago/ZUMA Globe 21 Vor 26 Jahren: Heidi Klum als sexy Vampir (2000)

Haariger Werwolf (2017), künstliche Jessica Rabbit (2015), alte, runzelige Frau (2013), goldene Kleopatra (2012), düsterer Rabe (2009), Hindu-Göttin Kali (2008),  XXL-Wurm (2022), ein schöner Pfau (2023) und E.T. der Außerirdische (2024) – Heidi Klum liebt Halloween und die verschiedensten Kostüme. Auch ihr Look für Halloween 2025 war mit Spannung erwartet worden, denn das Topmodel hatte bereits im Vorfeld angekündigt: "Ich werde sehr hässlich und sehr gruselig aussehen!"

Legendäre Halloween-Party von Heidi Klum: Auch 2025 wurde es spooky

Seit 25 Jahren veranstaltet das Topmodel bereits eine große Promi-Party zu ihrem Lieblingsfeiertag. Nachdem 2020 und 2021 ihre Mega-Sause wegen Corona ausfallen musste, stieg erstmals 2022 wieder ihre legendäre Halloween-Veranstaltung in New York. Und auch 2026 gilt: Heidi Klum will ihren Titel der "Queen of Halloween" verteidigen.

2023 verkleidete sich Heidi Klum als schillernder Pfau. Zehn Tänzerinnen und Tänzer machten die optische Illusion perfekt.
2023 verkleidete sich Heidi Klum als schillernder Pfau. Zehn Tänzerinnen und Tänzer machten die optische Illusion perfekt. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Heidi Klum zieht Bilanz: Das waren ihre liebsten Halloween-Looks

Im Gespräch mit "Good Morning America" bewertete die Model-Mama im Oktober 2025 ausgewählte Looks aus ihrer Halloween-Vergangenheit. Ihrem "Jessica Rabbit"-Auftritt (2015) gab sie eine 7 von 10, während der Wurm aus 2022 von ihr sogar die Höchstpunktzahl von 10 erhielt: "Einfach, weil es so eine ungewöhnliche Sache war. Ich bin sehr stolz darauf!" Auch der E.T.-Look aus 2024 war für das Topmodel rückblickend eine 10 von 10: "Das war sehr schwer umzusetzen", verrät Heidi Klum. "Ich habe so geschwitzt in diesem Ding."

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2025: Als Medusa ließ Heidi Klum Ehemann Tom zu Stein erstarren

Zu ihrer legendären Halloween-Party 2025 erschien Heidi Klum als Medusa im Schlangengewand. Ihren Liebsten Tom Kaulitz hatte sie, wie in der griechischen Mythologie beschrieben, zu Stein erstarren lassen.

Tom Kaulitz (li.) und Heidi Klum (re.) verkleideten sich an Halloween 2025 als zu Stein erstarrter römischer Krieger und Medusa.
Tom Kaulitz (li.) und Heidi Klum (re.) verkleideten sich an Halloween 2025 als zu Stein erstarrter römischer Krieger und Medusa. © picture alliance/dpa/Invision | CJ Rivera

Natürlich wollen auch heuer alle wissen, für welchen Grusel-Look sich die Model-Mama 2026 entscheiden wird. Bereits im September hatte Klum dem US-Magazin "People" verraten, ihr Look werde 2026 "sehr blutig". Außerdem passe er "sehr gut zu Rotwein".

In ihrer Instagram-Story stiftet Klum noch zusätzlich Verwirrung: Ein kurzes Video zeigt sie beim Stöbern in einem Geschäft, in dessen Regalen sich Tausende Stoffe stapeln.

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2024: Halloween-Kostüm von Heidi Klum und Tom Kaulitz

2024 begeisterte Heidi Klum zu Halloween als E.T. – der Außerirdische. Für ihr Kostüm hatte das Topmodel mehrere Wochen der Vorbereitung und stundenlange Anproben über sich ergehen lassen. Ehemann Tom Kaulitz ging an diesem Party-Abend ebenfalls als E.T.

Queen of Halloween als E.T.: Heidi Klum kam 2024 als Alien zur Halloween-Party.
Queen of Halloween als E.T.: Heidi Klum kam 2024 als Alien zur Halloween-Party. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Halloween 2022: Heidi Klum als Wurm an der Angel

Auch 2022 brillierte Heidi Klum mit ihrem Halloween-Kostüm, das sie gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz zum Leben erweckte. "Es wird sehr klaustrophobisch. Aber ich möchte weder meine Halloween-Fans noch mich selbst enttäuschen", hatte die Vierfachmama damals im Vorfeld verraten.

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Auf der Party gab es dann die große Auflösung: Heidi Klum ließ sich als XXL-Wurm vom Gruselfischer-Ehemann Tom Kaulitz an den Haken nehmen. Unter den rötlich glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund freigeblieben. Mit dem Extrem-Look bewies die Blondine eindrucksvoll, dass ihr für ein gelungenes Halloween-Kostüm keine Anstrengung zu groß ist.

Heidi Klum im Laufe der Jahre: Halloween-Looks sorgen für Furore

Für ihre Partys legte Heidi Klum schon immer großen Wert auf ihre Verkleidungen. 2018 verwandelte sie sich zusammen mit ihrem damaligen Freund (mittlerweile Ehemann) Tom Kaulitz in die Disney-Figuren Lady Fiona und Oger Shrek. Und auch 2019 zeigte sich das Paar gemeinsam auf der Grusel-Party.

Das Topmodel ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Heidi Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Tom Kaulitz in dem Jahr deutlich schlichter: Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.

In unserer Fotostrecke blicken wir zurück auf Heidi Klums beste Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre.

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10 Kommentare
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  • luxemburger vor einer Stunde / Bewertung:

    Sie soll ungeschminckt auftreten,das wäre für die Dame dann ,das perfeckte Outfit.

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  • a echta Münchner am 01.11.2025 09:49 Uhr / Bewertung:

    Ich kann mich weder für Halloween, noch für Heidi Klum begeistern. Aber eins muß man ihr lassen: Die Kostüme sind spitzenmäßig.

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  • Futurana am 01.11.2022 08:39 Uhr / Bewertung:

    Wow, was sich Heidi Klum immer einfallen lässt ist schon bemerkenswert. Positiv finde ich, dass sie nicht, wie so viele der Promimodels ect. unbedingt in sexy/offenherzigem, mehr zeigendem als verhüllenden Kostüm in Aktion tritt. Hat sie auch nicht nötig damit hält sie in ihren Insta Posts eh nicht hinterm Berg. Wäre also nichts Neues. Aber die Halloween Kostüme - Respekt !

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