Heidi Klums Halloween-Kostüme: Diese Looks bleiben unvergessen
Haariger Werwolf (2017), künstliche Jessica Rabbit (2015), alte, runzelige Frau (2013), goldene Kleopatra (2012), düsterer Rabe (2009), Hindu-Göttin Kali (2008), XXL-Wurm (2022), ein schöner Pfau (2023) und E.T. – der Außerirdische (2024) – Heidi Klum liebt Halloween und die verschiedensten Kostüme. Auch ihr Look für Halloween 2025 war mit Spannung erwartet worden, denn das Topmodel hatte bereits im Vorfeld angekündigt: "Ich werde sehr hässlich und sehr gruselig aussehen!"
Legendäre Halloween-Party von Heidi Klum: Auch 2025 wurde es spooky
Seit 25 Jahren veranstaltet das Topmodel bereits eine große Promi-Party zu ihrem Lieblingsfeiertag. Nachdem 2020 und 2021 ihre Mega-Sause wegen Corona ausfallen musste, stieg erstmals 2022 wieder ihre legendäre Halloween-Veranstaltung in New York. Und auch 2026 gilt: Heidi Klum will ihren Titel der "Queen of Halloween" verteidigen.
Heidi Klum zieht Bilanz: Das waren ihre liebsten Halloween-Looks
Im Gespräch mit "Good Morning America" bewertete die Model-Mama im Oktober 2025 ausgewählte Looks aus ihrer Halloween-Vergangenheit. Ihrem "Jessica Rabbit"-Auftritt (2015) gab sie eine 7 von 10, während der Wurm aus 2022 von ihr sogar die Höchstpunktzahl von 10 erhielt: "Einfach, weil es so eine ungewöhnliche Sache war. Ich bin sehr stolz darauf!" Auch der E.T.-Look aus 2024 war für das Topmodel rückblickend eine 10 von 10: "Das war sehr schwer umzusetzen", verrät Heidi Klum. "Ich habe so geschwitzt in diesem Ding."
2025: Als Medusa ließ Heidi Klum Ehemann Tom zu Stein erstarren
Zu ihrer legendären Halloween-Party 2025 erschien Heidi Klum als Medusa im Schlangengewand. Ihren Liebsten Tom Kaulitz hatte sie, wie in der griechischen Mythologie beschrieben, zu Stein erstarren lassen.
Natürlich wollen auch heuer alle wissen, für welchen Grusel-Look sich die Model-Mama 2026 entscheiden wird. Bereits im September hatte Klum dem US-Magazin "People" verraten, ihr Look werde 2026 "sehr blutig". Außerdem passe er "sehr gut zu Rotwein".
In ihrer Instagram-Story stiftet Klum noch zusätzlich Verwirrung: Ein kurzes Video zeigt sie beim Stöbern in einem Geschäft, in dessen Regalen sich Tausende Stoffe stapeln.
2024: Halloween-Kostüm von Heidi Klum und Tom Kaulitz
2024 begeisterte Heidi Klum zu Halloween als E.T. – der Außerirdische. Für ihr Kostüm hatte das Topmodel mehrere Wochen der Vorbereitung und stundenlange Anproben über sich ergehen lassen. Ehemann Tom Kaulitz ging an diesem Party-Abend ebenfalls als E.T.
Halloween 2022: Heidi Klum als Wurm an der Angel
Auch 2022 brillierte Heidi Klum mit ihrem Halloween-Kostüm, das sie gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz zum Leben erweckte. "Es wird sehr klaustrophobisch. Aber ich möchte weder meine Halloween-Fans noch mich selbst enttäuschen", hatte die Vierfachmama damals im Vorfeld verraten.
Auf der Party gab es dann die große Auflösung: Heidi Klum ließ sich als XXL-Wurm vom Gruselfischer-Ehemann Tom Kaulitz an den Haken nehmen. Unter den rötlich glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund freigeblieben. Mit dem Extrem-Look bewies die Blondine eindrucksvoll, dass ihr für ein gelungenes Halloween-Kostüm keine Anstrengung zu groß ist.
Heidi Klum im Laufe der Jahre: Halloween-Looks sorgen für Furore
Für ihre Partys legte Heidi Klum schon immer großen Wert auf ihre Verkleidungen. 2018 verwandelte sie sich zusammen mit ihrem damaligen Freund (mittlerweile Ehemann) Tom Kaulitz in die Disney-Figuren Lady Fiona und Oger Shrek. Und auch 2019 zeigte sich das Paar gemeinsam auf der Grusel-Party.
Das Topmodel ging 2019 als Horror-Cyborg. Während Heidi Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Tom Kaulitz in dem Jahr deutlich schlichter: Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.
In unserer Fotostrecke blicken wir zurück auf Heidi Klums beste Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre.
- Themen:
- Halloween
- Heidi Klum
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen