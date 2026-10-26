Halloween-Rätsel und erste Einblicke: Welches Kostüm wird Heidi Klum tragen?

Heidi Klum präsentiert auf Instagram offenbar ein erstes Detail ihrer diesjährigen Halloween-Verkleidung und fordert ihre Follower zum Raten auf. Schon zuvor hatte sie Hinweise gestreut, die im Netz eifrig gedeutet werden. Einige Fans glauben, das Muster dahinter erkannt zu haben.

Heidi Klum hat jedes Jahr viel Freude daran, ihr Halloween-Kostüm bis zum Schluss geheim zu halten.

Eine Woche vor ihrer Halloween-Party hat Heidi Klum (53) eine Nahaufnahme veröffentlicht, die offenbar eine aufwendige Prothese zeigt. "Was ist mein Kostüm?", fragte die 53-Jährige ihre Follower und setzte einen Smiley dahinter. Darunter folgte der Hinweis: "Noch eine Woche."

, dürfte die Verkleidung Klum wieder einmal bis zur Unkenntlichkeit verwandeln. In ihrer Instagram-Story legte sie zudem nach: Ein kurzes Video zeigt das Model beim Stöbern in einem Geschäft, in dessen Regalen sich Tausende Stoffe stapeln.

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"Sehr blutig" und passend zu Rotwein

Ganz im Dunkeln tappen die Fans allerdings nicht. Bereits im September hatte Klum gegenüber "People" verraten, ihr Look werde "sehr blutig". Außerdem passe er "sehr gut zu Rotwein".

Weitere Spuren legte sie im Rahmen einer Kooperation mit der Weinmarke Apothic. Auf knallrotem Hintergrund, jeweils neben einer Flasche Rotwein, präsentierte sie dort Knochen und eine blonde Haarsträhne. Auch ein menschliches Herz, ein orangefarbener High Heel, ein Dolch und ein aufgeschlagenes Ei mit leuchtendem Dotter tauchten in der Serie auf.

Fans glauben an ein verstecktes Wort

In den Kommentaren begann umgehend das große Rätselraten. Ein Nutzer vermutete, die Gegenstände gehörten gar nicht zu einem Outfit. Vielmehr ergäben sie die Buchstaben für das englische Wort "Bloody" und bestätigten damit Klums Ankündigung.

Andere tippten auf die Kreatur Monstro Elisasue aus dem Horrorfilm "The Substance" von 2024 mit Demi Moore und Margaret Qualley. Wieder andere sahen Parallelen zu "Carrie", dem Horrorfilm von 1976 mit Sissy Spacek, oder zu dessen Serien-Neuauflage aus dem Jahr 2026. Einige vermuten auch, dass sich Klum von den Clicker-Kreaturen aus der postapokalyptischen Serie "The Last of Us" inspirieren hat lassen. Das Model selbst hat sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert.

Vom Wurm bis zur Medusa

Seit ihrer ersten Halloween-Party im Jahr 2000 überrascht Klum regelmäßig mit spektakulären Verwandlungen. Sie trat bereits als Wurm und als Leiche auf, 2016 erschien sie als Klon ihrer selbst. 2024 kamen sie und Ehemann Tom Kaulitz (37), der dieses Mal nicht dabei sein wird, im Partnerlook als Außerirdischer E.T.

Im vergangenen Jahr verwandelte sie sich in die Medusa aus der griechischen Mythologie. Grüne Schuppen bedeckten ihren gesamten Körper, hinter ihr schleifte ein langer Schwanz, und statt Haaren wanden sich bewegliche Schlangen auf ihrem Kopf. Kaulitz erschien passend dazu als versteinerter Soldat.

Ihr Ziel sei es an Halloween, Dinge zu finden, auf die andere nicht von selbst kämen, erklärte sie dem "People"-Magazin 2023. "Die meisten Leute gehen als Krankenschwester oder Polizist, aber ich habe immer nach etwas gesucht, das ich noch nicht gesehen hatte."

In der Regel feiert Klum ihr Gruselfest in New York. Die Gästeliste bleibt meist geheim. In den vergangenen Jahren zählten unter anderem Ice-T und seine Frau Coco Austin, Nicole Scherzinger, Kelsea Ballerini, Ariana Madix und Questlove zu den Gästen.