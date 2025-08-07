Heidi Klums Halloween-Kostüm wird "extra hässlich und super gruselig"

Erst Ende Oktober ist wieder Halloween. Heidi Klum, die Königin des Gruselfests, hat sich aber offenbar schon jetzt für ein Kostüm entschieden. Auch ihre legendäre Party plant sie bereits.

Heidi Klum (52) ist die Königin von Halloween. Bereits im Jahr 2000 veranstaltete sie ihre erste eigene Halloween-Party in New York City. Mittlerweile sind ihre Feiern geradezu legendär. Damit das auch so bleibt, laufen die Vorbereitungen für dieses Jahr offenbar schon seit einer Weile auf Hochtouren.

Erste Details zu Heidi Klums Halloween-Kostüm

Mit aufwendigen und ausgefallenen Kostümen sorgt sie seit Jahren für Schlagzeilen. Zu ihren Gruselpartys kam sie unter anderem schon als wunderschöner Pfau oder riesiger Wurm. Im letzten Jahr zeigte sie sich im E.T.-Pärchen-Halloween-Kostüm an der Seite ihres Ehemannes Tom Kaulitz (35).

Als was sie sich in diesem Jahr verkleidet, wird natürlich noch nicht verraten - schließlich gehört die Überraschung bei Klum dazu. Erste Details gibt sie allerdings preis. In der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte sie Gastgeber Fallon (50) , dass das Kostüm in diesem Jahr "extra hässlich und super gruselig" ausfällt. Natürlich werde sie wieder ihre Halloween-Party veranstalten, erklärte die 52-Jährige. Klum sei schon seit Monaten "fleißig bei der Arbeit".

Bevor ihre Halloween-Party stattfindet, steht allerdings erst einmal eine andere große Feier an. Am 18. September 2025 steigt das "HeidiFest" im Hofbräuhaus in München - ihr ganz eigenes Oktoberfest, das ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen sein wird. Auftreten sollen unter anderem Jürgen Drews, die Weather Girls, Michelle und Eric Philippi, die Wildecker Herzbuben, Peter Kraus, Thomas Anders, Kerstin Ott oder auch Lucas Cordalis, Haddaway und Lou Bega.