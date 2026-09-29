Heidi Klum, Uschi Glas und Andreas Gabalier: Die besten und schlimmsten Trachten-Looks der Stars
Am vergangenen Wochenende hat die Wiesn Halbzeit gefeiert. Mit etwa 3,8 Millionen Gästen ist das Oktoberfest auch 2026 ein Besuchermagnet – und ein absoluter Promi-Hotspot. Zahlreiche Stars feiern noch immer zünftig auf dem größten Volksfest der Welt. Auftritte in Dirndl oder Lederhosn sind für viele dabei Pflicht. Wem steht die Tracht heuer besonders gut? Welcher VIP hat sich einen modischen Fauxpas geleistet? Für die AZ hat ein Trachten-Experte ganz genau hingeschaut.
Trachten-Experte aus München: Er arbeitete schon mit Lady Gaga und Naomi Campbell
Heidi Klum, Jürgen Drews, Philipp Prinz von Thurn und Taxis, Harald Glööckler – die letzten Wiesn-Tage waren wieder überaus starbesetzt. Auf dem Oktoberfest gab es bereits viele ausgefallene Trachten-Looks zu bestaunen. Wer die bayerischen Gewänder am besten trug, kann wohl kaum jemand besser beurteilen als Oliver Rauh. Als Trachten-Influencer und Mode-Experte hat der "Bavarian Gent" schon mit Weltstars wie Naomi Campbell, Lady Gaga und Senta Berger zusammengearbeitet.
Trachten-Promis: Joelina Drews top, Lilly Krug kann nachbessern
Als absolutes Fashion-Highlight präsentierte sich Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul Jolig. "Bei beiden gibt es nichts auszusetzen. Ton in Ton als Familie und perfekt moderne Tracht gewählt", schwärmt Oliver Rauh in der Abendzeitung. "Ich finde, beide sahen beim WiesnBummel von Cathy Hummels fesch aus."
Auch Heidi Klum hat die Wiesn ausgiebig gefeiert. Bei einem Event von Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill feierte das Topmodel gut gelaunt in Kufflers Weinzelt. Die 53-Jährige hat sich für Trachten-Experte Oliver Rauh aber einen kleinen Fauxpas geleistet: "Tom hat alles richtig gemacht. Die Trendweste 'Miesbacher' mit weißem Hemd, Lederhose, Kniestrümpfen, Haferlschuhen und als i-Tüpfelchen ein Charivari. Bravo. Heidi bekommt für ihr Dirndl und die farblich abgestimmten Accessoires definitiv ein Foto. Einen kleinen Punktabzug gibt es für die Carmenbluse, die Trachtler so gar nicht mögen. Aber sie ist definitiv eine Runde weiter."
Kritik an Meise-Zwillinge Nina und Julia: "Weniger Bling"
Und wie haben sich die Promi-Zwillinge Julia und Nina Meise auf der Wiesn modisch geschlagen? "Wie man von meinem Kommentar auf Instagram weiß, finde ich Dirndl ohne Bluse einfach nicht schön", erklärt der Münchner Trachten-Profi der Abendzeitung. "Es sieht immer schöner aus mit einer weißen Bluse. Das 'Buttergelb' ist natürlich total angesagt, aber mehr Farbe lässt beide noch mehr strahlen."
Münchner Fashion-Bloggerin Jeannette Graf klärt über Dirndl-Trends 2026 auf
Ein weiterer Promi, der sich mit Oktoberfest-Mode auskennt, ist Influencerin Jeannette Graf. "Die Wiesn 2026 wird deutlich eleganter und erwachsener", sagt die Fashion-Bloggerin der AZ. "Der Trend geht weg vom verspielten, glitzernden Dirndl hin zu hochwertiger, zeitloser Trachtenmode."
Die wichtigsten Dirndl-Trends sind Jeannette Graf zufolge: monochrome Looks, längere Röcke und mehr Schlichtheit als Glitzer-Glam. Die absoluten Trendfarben dieses Jahres sind ihr zufolge Brombeere und Grün, die aktuell in fast allen Kollektionen zu finden sind.
Die Tops und Flops der Trachten-Promis und die Einschätzungen von Trachten-Experte Oliver Rauh sehen Sie oben in der Bilderstrecke.
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