Heidi Klum, Uschi Glas und Andreas Gabalier: Die besten und schlimmsten Trachten-Looks der Stars

Das Oktoberfest 2026 ist in die zweite Woche gestartet und die Promis geben noch immer Vollgas. Ein Auftritt in Tracht ist für die meisten VIPs ein absolutes Muss. Aber wer hat heuer modisch besonders glänzen können? Und welche Stars haben bei ihrer Wiesn-Garderobe danebengegriffen? Für die Abendzeitung bewertet ein Experte die Looks der Stars und Sternchen auf dem größten Volksfest der Welt.

Leni Klum: Sie sieht einfach "sweet" im buttergelben Dirndl aus. Und wie alle wissen, ist sie ja unter die Dirndl-Designerinnen gegangen. Die Haare sind super, da es eine moderne Flechtfrisur ist. Die Schuhwahl ist ihr wegen ihrer Verletzung verziehen.

BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 23 Leni Klum: Sie sieht einfach "sweet" im buttergelben Dirndl aus. Und wie alle wissen, ist sie ja unter die Dirndl-Designerinnen gegangen. Die Haare sind super, da es eine moderne Flechtfrisur ist. Die Schuhwahl ist ihr wegen ihrer Verletzung verziehen.

Dorothee Bär: Endlich eine perfekte Dirndlschleife. Ich durfte sie ja schon mal stylen und hätte einen klassischeren Look ausgesucht. Oder zumindest eine Seidenschürze. Accessoires und Farbe sind aber gut ausgesucht.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Dorothee Bär: Endlich eine perfekte Dirndlschleife. Ich durfte sie ja schon mal stylen und hätte einen klassischeren Look ausgesucht. Oder zumindest eine Seidenschürze. Accessoires und Farbe sind aber gut ausgesucht.

Elena Uhlig: Die Schauspielerin fällt ja gerne auf. Ich mag die Farbauswahl sehr. Und sie zeigt eine moderne Version eines Trachtengwandes. Nämlich eine gestrickte Variante. Auch wenn ich auf die Brezn-Socken verzichtet hätte, sind sie cool als bayerisches Statement. Genau wie die Sneaker, die ich echt mag, aber bitte nicht zum Dirndl.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Elena Uhlig: Die Schauspielerin fällt ja gerne auf. Ich mag die Farbauswahl sehr. Und sie zeigt eine moderne Version eines Trachtengwandes. Nämlich eine gestrickte Variante. Auch wenn ich auf die Brezn-Socken verzichtet hätte, sind sie cool als bayerisches Statement. Genau wie die Sneaker, die ich echt mag, aber bitte nicht zum Dirndl.

Joelina Drews und Adrian Louis: Die beiden sind einfach ein modernes junges Paar. Joelina setzt auf den Supertrend Mieder und Lederhose. Und sie als "Showgirl" kann es super tragen. Und Adrian setzt perfekt auf Klassik. Den kleinen Twist bekommt er mit seinem Kini-Anstecker.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Joelina Drews und Adrian Louis: Die beiden sind einfach ein modernes junges Paar. Joelina setzt auf den Supertrend Mieder und Lederhose. Und sie als "Showgirl" kann es super tragen. Und Adrian setzt perfekt auf Klassik. Den kleinen Twist bekommt er mit seinem Kini-Anstecker.

Birgit Schrowange und Ehemann Frank: Die beiden sehen im "Partner-Look" gut aus. Nur Frank sollte nächstes Jahr in Haferlschuhe investieren.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Birgit Schrowange und Ehemann Frank: Die beiden sehen im "Partner-Look" gut aus. Nur Frank sollte nächstes Jahr in Haferlschuhe investieren.

Die Söders: klassisch, bayerisch und fesch. So würde ich die Looks unseres Ministerpräsidenten und seiner Frau Karin beschreiben. Bei der Outfitwahl definitiv gewonnen.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Die Söders: klassisch, bayerisch und fesch. So würde ich die Looks unseres Ministerpräsidenten und seiner Frau Karin beschreiben. Bei der Outfitwahl definitiv gewonnen.

Lilly Krug: Haare, Dirndl, Bluse – alles top. Aber an der Schleife kann man noch arbeiten. Ich selbst bin kein Freund von Stiefeletten zum Dirndl. Da ich hätte ich eher Pumps gewählt.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Lilly Krug: Haare, Dirndl, Bluse – alles top. Aber an der Schleife kann man noch arbeiten. Ich selbst bin kein Freund von Stiefeletten zum Dirndl. Da ich hätte ich eher Pumps gewählt.

Riccardo Basile und Laura Wontorra sind beide perfekt gestylt. Das Brezn-Charm an Lauras Tasche ist ein cooler Hingucker und auch perfekter Kontrast zum sonst trendigen monochromen Look.

ABR/Frank Rollitz 23 Riccardo Basile und Laura Wontorra sind beide perfekt gestylt. Das Brezn-Charm an Lauras Tasche ist ein cooler Hingucker und auch perfekter Kontrast zum sonst trendigen monochromen Look.

Verena Kerth: Zum Thema "Almauftrieb" eine gute Wahl. Denn da darf und muss es gern etwas mehr sein. Die Farbe steht ihr aber gut. Ich selbst mag aber das Münchner Madl klassischer lieber. Und das kann Verena auch sehr gut.

ABR/Petra Schönberger 23 Verena Kerth: Zum Thema "Almauftrieb" eine gute Wahl. Denn da darf und muss es gern etwas mehr sein. Die Farbe steht ihr aber gut. Ich selbst mag aber das Münchner Madl klassischer lieber. Und das kann Verena auch sehr gut.

Die beiden Social-Media-Stars Riccardo Simonetti und Farina Opoku sehen gut aus in klassischer Tracht. Farina steht das Oliv super und Samt gibt einen festlicheren Touch. Riccardo setzt auf die Trendfarbe der Männer: Schwarz. Ich selbst fände einen Trachtenhut besser als das "Piratentuch".

ABR/Petra Schönberger 23 Die beiden Social-Media-Stars Riccardo Simonetti und Farina Opoku sehen gut aus in klassischer Tracht. Farina steht das Oliv super und Samt gibt einen festlicheren Touch. Riccardo setzt auf die Trendfarbe der Männer: Schwarz. Ich selbst fände einen Trachtenhut besser als das "Piratentuch".

Unser Oberbürgermeister Dominik Krause sieht mit Partner fesch aus und setzt auf Klassik. Gut gemacht!

ABR/S. Prager 23 Unser Oberbürgermeister Dominik Krause sieht mit Partner fesch aus und setzt auf Klassik. Gut gemacht!

Die Geissens: Farblich ist die Familie in der Pole-Position. Bei Carmen hätte mir weniger Bling besser gefallen mit einer klassischen weißen Bluse.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Die Geissens: Farblich ist die Familie in der Pole-Position. Bei Carmen hätte mir weniger Bling besser gefallen mit einer klassischen weißen Bluse.

Jürgen Drews und Ehefrau Ramona: Glücklich sehen beide in ihrer Tracht aus. Jürgen, eher modisch monochrom, findet seine Frau in Pink sicherlich schneller im Kornfeld. Das Pink schmeichelt Ramona und die farblich abgestimmte Tasche bringt einen modernen Twist in den Look. Die weiße Bluse ist perfekt dazu. Ich wäre allerdings eher auf eine Baumwollbluse gegangen.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Jürgen Drews und Ehefrau Ramona: Glücklich sehen beide in ihrer Tracht aus. Jürgen, eher modisch monochrom, findet seine Frau in Pink sicherlich schneller im Kornfeld. Das Pink schmeichelt Ramona und die farblich abgestimmte Tasche bringt einen modernen Twist in den Look. Die weiße Bluse ist perfekt dazu. Ich wäre allerdings eher auf eine Baumwollbluse gegangen.

Nina und Julia Meise: Wie man von meinem Kommentar auf Instagram weiß, finde ich Dirndl ohne Bluse einfach nicht schön. Und wenn es ein Flügelärmchen ist. Es sieht immer schöner aus mit einer weißen Bluse. Das "Buttergelb" ist natürlich total angesagt, aber mehr Farbe lässt beide noch mehr strahlen.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Nina und Julia Meise: Wie man von meinem Kommentar auf Instagram weiß, finde ich Dirndl ohne Bluse einfach nicht schön. Und wenn es ein Flügelärmchen ist. Es sieht immer schöner aus mit einer weißen Bluse. Das "Buttergelb" ist natürlich total angesagt, aber mehr Farbe lässt beide noch mehr strahlen.

Tom Kaulitz und Heidi Klum: Tom hat alles richtig gemacht. Die Trendweste "Miesbacher" mit weißem Hemd, Lederhose, Kniestrümpfen, Haferlschuhen und als i-Tüpfelchen ein Charivari. Bravo. Heidi bekommt für ihr Dirndl und die farblich abgestimmten Accessoires definitiv ein Foto. Einen kleinen Punktabzug gibt es für die Carmenbluse, die Trachtler so gar nicht mögen. Aber sie ist definitiv eine Runde weiter.

API/Andy Knoth 23 Tom Kaulitz und Heidi Klum: Tom hat alles richtig gemacht. Die Trendweste "Miesbacher" mit weißem Hemd, Lederhose, Kniestrümpfen, Haferlschuhen und als i-Tüpfelchen ein Charivari. Bravo. Heidi bekommt für ihr Dirndl und die farblich abgestimmten Accessoires definitiv ein Foto. Einen kleinen Punktabzug gibt es für die Carmenbluse, die Trachtler so gar nicht mögen. Aber sie ist definitiv eine Runde weiter.

Bill Kaulitz: Der Tokio-Hotel-Star war dieses Jahr definitiv klassischer unterwegs. Klar ist auch das Oktoberfest seine Bühne und jeder will ein Foto mit ihm. Aber gut gewählt mit schöner Samtweste. Wenn man klassische Tracht liebt, schaut man bei den Accessoires einfach weg.

BrauerPhotos/G.Nitschke 23 Bill Kaulitz: Der Tokio-Hotel-Star war dieses Jahr definitiv klassischer unterwegs. Klar ist auch das Oktoberfest seine Bühne und jeder will ein Foto mit ihm. Aber gut gewählt mit schöner Samtweste. Wenn man klassische Tracht liebt, schaut man bei den Accessoires einfach weg.

Andreas Gabalier: Der österreichische Volksmusik-Star füllt riesige Stadien. Da war sein Konzert auf der Theresienwiese ja ein Leichtes für ihn. Und klar setzt der Wiesn-Rocker auch beim Outfit auf einen Country-Touch. Ob das passend ist, kann jeder für sich entscheiden. Perfekt gewählt sind zumindest die Hirschlederne und die Weste.

ABR-Pictures/W. Breiteneicher 23 Andreas Gabalier: Der österreichische Volksmusik-Star füllt riesige Stadien. Da war sein Konzert auf der Theresienwiese ja ein Leichtes für ihn. Und klar setzt der Wiesn-Rocker auch beim Outfit auf einen Country-Touch. Ob das passend ist, kann jeder für sich entscheiden. Perfekt gewählt sind zumindest die Hirschlederne und die Weste.

Moderatorin Sylvia Walker und Ex-Fußballer Giovane Elber: Sylvia sieht ja immer toll aus. Ein großes Lob für die wunderschöne Jacke, aber bei den Schuhen lieber einen schwarzen Pumps oder sogar einen Trachtenschuh. Denn Tradition feiert ein Comeback. Giovane verwandelt mit seinem monochromen Look den Trachten-Elfmeter. Beide können sagen: "Fesch samma".

ABR-Pictures/Petra Schönberger 23 Moderatorin Sylvia Walker und Ex-Fußballer Giovane Elber: Sylvia sieht ja immer toll aus. Ein großes Lob für die wunderschöne Jacke, aber bei den Schuhen lieber einen schwarzen Pumps oder sogar einen Trachtenschuh. Denn Tradition feiert ein Comeback. Giovane verwandelt mit seinem monochromen Look den Trachten-Elfmeter. Beide können sagen: "Fesch samma".

Jenny Elvers und Sohn Paul Jolig: Bei beiden gibt es nichts auszusetzen. Ton in Ton als Familie und perfekt moderne Tracht gewählt. Ich finde, beide sahen beim WiesnBummel von Cathy Hummels fesch aus.

ABR-Pictures/Petra Schönberger 23 Jenny Elvers und Sohn Paul Jolig: Bei beiden gibt es nichts auszusetzen. Ton in Ton als Familie und perfekt moderne Tracht gewählt. Ich finde, beide sahen beim WiesnBummel von Cathy Hummels fesch aus.

Welche Promis haben bei der Wiesn modisch punkten können und wer sollte bei der Tracht nochmal nachjustieren? Die AZ zeigt die Tops und Flops der Oktoberfest-Promis.

BrauerPhotos, ABR, API 23 Welche Promis haben bei der Wiesn modisch punkten können und wer sollte bei der Tracht nochmal nachjustieren? Die AZ zeigt die Tops und Flops der Oktoberfest-Promis.

Am vergangenen Wochenende hat die Wiesn Halbzeit gefeiert. Mit etwa 3,8 Millionen Gästen ist das Oktoberfest auch 2026 ein Besuchermagnet – und ein absoluter Promi-Hotspot. Zahlreiche Stars feiern noch immer zünftig auf dem größten Volksfest der Welt. Auftritte in Dirndl oder Lederhosn sind für viele dabei Pflicht. Wem steht die Tracht heuer besonders gut? Welcher VIP hat sich einen modischen Fauxpas geleistet? Für die AZ hat ein Trachten-Experte ganz genau hingeschaut.

Trachten-Experte aus München: Er arbeitete schon mit Lady Gaga und Naomi Campbell

Heidi Klum, Jürgen Drews, Philipp Prinz von Thurn und Taxis, Harald Glööckler – die letzten Wiesn-Tage waren wieder überaus starbesetzt. Auf dem Oktoberfest gab es bereits viele ausgefallene Trachten-Looks zu bestaunen. Wer die bayerischen Gewänder am besten trug, kann wohl kaum jemand besser beurteilen als Oliver Rauh. Als Trachten-Influencer und Mode-Experte hat der "Bavarian Gent" schon mit Weltstars wie Naomi Campbell, Lady Gaga und Senta Berger zusammengearbeitet.

Oliver Rauh schaut bei den Promis auf dem Oktoberfest ganz genau hin. © privat

Trachten-Promis: Joelina Drews top, Lilly Krug kann nachbessern

Als absolutes Fashion-Highlight präsentierte sich Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul Jolig. "Bei beiden gibt es nichts auszusetzen. Ton in Ton als Familie und perfekt moderne Tracht gewählt", schwärmt Oliver Rauh in der Abendzeitung. "Ich finde, beide sahen beim WiesnBummel von Cathy Hummels fesch aus."

Jenny Elvers und Sohn Paul Jolig: Bei beiden gibt es nichts auszusetzen. Ton in Ton als Familie und perfekt moderne Tracht gewählt. Ich finde, beide sahen beim WiesnBummel von Cathy Hummels fesch aus. © ABR-Pictures/Petra Schönberger

Auch Heidi Klum hat die Wiesn ausgiebig gefeiert. Bei einem Event von Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill feierte das Topmodel gut gelaunt in Kufflers Weinzelt. Die 53-Jährige hat sich für Trachten-Experte Oliver Rauh aber einen kleinen Fauxpas geleistet: "Tom hat alles richtig gemacht. Die Trendweste 'Miesbacher' mit weißem Hemd, Lederhose, Kniestrümpfen, Haferlschuhen und als i-Tüpfelchen ein Charivari. Bravo. Heidi bekommt für ihr Dirndl und die farblich abgestimmten Accessoires definitiv ein Foto. Einen kleinen Punktabzug gibt es für die Carmenbluse, die Trachtler so gar nicht mögen. Aber sie ist definitiv eine Runde weiter."

Tom Kaulitz und Heidi Klum: Tom hat alles richtig gemacht. Die Trendweste "Miesbacher" mit weißem Hemd, Lederhose, Kniestrümpfen, Haferlschuhen und als i-Tüpfelchen ein Charivari. Bravo. Heidi bekommt für ihr Dirndl und die farblich abgestimmten Accessoires definitiv ein Foto. Einen kleinen Punktabzug gibt es für die Carmenbluse, die Trachtler so gar nicht mögen. Aber sie ist definitiv eine Runde weiter. © API/Andy Knoth

Kritik an Meise-Zwillinge Nina und Julia: "Weniger Bling"

Und wie haben sich die Promi-Zwillinge Julia und Nina Meise auf der Wiesn modisch geschlagen? "Wie man von meinem Kommentar auf Instagram weiß, finde ich Dirndl ohne Bluse einfach nicht schön", erklärt der Münchner Trachten-Profi der Abendzeitung. "Es sieht immer schöner aus mit einer weißen Bluse. Das 'Buttergelb' ist natürlich total angesagt, aber mehr Farbe lässt beide noch mehr strahlen."

Nina und Julia Meise: Wie man von meinem Kommentar auf Instagram weiß, finde ich Dirndl ohne Bluse einfach nicht schön. Und wenn es ein Flügelärmchen ist. Es sieht immer schöner aus mit einer weißen Bluse. Das "Buttergelb" ist natürlich total angesagt, aber mehr Farbe lässt beide noch mehr strahlen. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Münchner Fashion-Bloggerin Jeannette Graf klärt über Dirndl-Trends 2026 auf

Ein weiterer Promi, der sich mit Oktoberfest-Mode auskennt, ist Influencerin Jeannette Graf. "Die Wiesn 2026 wird deutlich eleganter und erwachsener", sagt die Fashion-Bloggerin der AZ. "Der Trend geht weg vom verspielten, glitzernden Dirndl hin zu hochwertiger, zeitloser Trachtenmode."

Jeannette Graf und Oliver Rauh © BrauerPhotos/G.Nitschke

Die wichtigsten Dirndl-Trends sind Jeannette Graf zufolge: monochrome Looks, längere Röcke und mehr Schlichtheit als Glitzer-Glam. Die absoluten Trendfarben dieses Jahres sind ihr zufolge Brombeere und Grün, die aktuell in fast allen Kollektionen zu finden sind.

Die Tops und Flops der Trachten-Promis und die Einschätzungen von Trachten-Experte Oliver Rauh sehen Sie oben in der Bilderstrecke.