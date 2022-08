Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern 3. Hochzeitstag – ziemlich sexy und für alle öffentlich

Heidi Klum zeigt sich gerne sexy: So auch zum Jahrestag ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz. Die Turteltauben zeigen sich im Urlaub verliebt wie am ersten Tag.

Es war der 3. August 2019, als sich Heidi Klum und Tom Kaulitz das Ja-Wort gaben. Auf einer Yacht bei Capri feierten die beiden ihre Liebe. Drei Jahre später sind die beiden verliebt wie am ersten Tag – und zelebrieren ihren Hochzeitstag.

Heidi Klum und Tom sind seit drei Jahren verheiratet

Den besonderen Tag verbrachten die Turteltauben auf der Promi-Karibikinsel St. Barth. Auch ihren Followern gab das Model einen Einblick und postete ein Video vom Strand: Hand in Hand laufen Heidi Klum und Tom Kaulitz durch den Sand ins Meer und tauchen am Ende ab.

Zu dem Clip schrieb die 49-Jährige: "Frohen 3. Hochzeitstag mein Lieber. Liebe. St. Barths, 3. August 2022." Der Post gefällt fast 76.000 Instagram-Usern – Glückwünsche von den Fans gibt es allerdings nicht, wie so oft hat Heidi die Kommentarfunktion deaktiviert.

Auch Bill Kaulitz ist im Urlaub dabei

Noch immer weilt das Ehepaar in der Karibik. Auch in den letzten Tagen teilte die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin kurze Sequenzen – ob direkt aus dem Bett oder beim intimen Tanz inklusive Schmatzer und Po-Grapscher.

Mit dabei auf St. Barth ist auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Ob Heidis vier Kinder Leni (18), Henry (16), Johan (15) und Lou Sulola (12) auch vor Ort sind, ist nicht bekannt.