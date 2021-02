Heidi-Klum-Tattoo für Tom Kaulitz: Er zeigt erstmals sein neues Motiv

Diese Liebe geht unter die Haut. Zum Valentinstag hat Tom Kaulitz erstmals sein Tattoo für seine Ehefrau Heidi Klum enthüllt.

Bei vielen Tätowierern sind Schriftzüge von der Herzdame oder dem Herzbuben verpönt. Was, wenn man sich trennt, den Namen aber weiterhin unter der Haut tragen muss? Tom Kaulitz scheinen diese Gedanken nicht zu plagen, denn er hat sich seine Ehefrau Heidi Klum stechen lassen.

Tom Kaulitz trägt Heidi Klum unter der Haut

Auf dem Instagram-Kanal seiner Band "Tokio Hotel" präsentierte er am 14. Februar (Valentinstag) stolz einen Schriftzug auf seinem Ringfinger. Der Name "Heidi" ist deutlich zu erkennen. "Fröhlichen Valentinstag euch allen. Möget ihr den Tag mit denen verbringen, die ihr am meisten liebt. Ich tue es auf jeden Fall. Ich habe sie mir sogar unter die Haut stechen lassen", schreibt Tom Kaulitz zu dem Foto.

Die Fans von Tokio Hotel sind begeistert von dem permanenten Liebesbeweis und posten in den Kommentaren viele Herzchen-Emojis. "Das ist das Süßeste überhaupt", schreibt ein Follower zu dem Foto.

Hat Heidi Klum ein Tattoo von Tom Kaulitz?

Ob Heidi Klum ebenfalls den kompletten Namen ihres Liebsten auf ihrem Körper verewigt hat, ist nicht bekannt. Das Model postete am Valentinstag einen Clip, der sie und ihren Ehemann beim gemeinsamen Tanzen um einen gigantischen Strauß Rosen zeigt.

Die Wahrscheinlichkeit für ein "Tom Kaulitz"-Tattoo ist aber hoch, denn Heidi präsentierte bereits 2018, dass sie den Buchstaben T auf ihrem Handgelenk trägt.