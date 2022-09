Heidi Klum spricht über ihre gescheiterte Ehe mit Seal

Offen wie nie äußert sich Heidi Klum zum Ehe-Aus mit Sänger Seal. 2012 trennte sich das einstige Traumpaar.

Sie waren DAS Traumpaar, überschütteten sich mit Liebesbekundungen und Zärtlichkeiten: Heidi Klum und Seal, das deutsche Model und der britische Sänger. Seal adoptierte Heidis Tochter Leni, gemeinsam bekamen sie drei weitere Kinder.

Heidi Klum: Als ich 'Ja' sagte, meinte ich 'Ja, für immer'"

Doch Anfang 2012 war alles vorbei, die Ehe wurde 2014 geschieden. Nun sprach Heidi Klum ganz offen über die gescheiterte Ehe. In der "Today Show" sagte sie: "Natürlich ist es nie einfach, wenn man sich trennt. Wenn man heiratet und Kinder bekommt, hofft man, dass es für immer hält. Als ich 'Ja' sagte, meinte ich 'Ja, für immer', aber leider war dem nicht so."

Heidi Klum: "Das ist das Leben"

In solch einer Situation versuche man, für seine Kinder das Beste zu geben und sie so sehr wie möglich zu lieben und am Boden zu halten, so die Moderatorin. Und weiter: "Das ist das Leben. Das Leben hat seine Höhen und Tiefen und obwohl ich 'für immer' wollte mit dem Haus, dem Hund, dem Gartenzaun und den Kindern – manche Dinge sind wahrgeworden und andere sind zerbrochen und neue Liebe kam."

Am wichtigsten ist der 49-Jährigen, dass alle glücklich sind. "Dann bin ich auch glücklich."

Heidi Klum in dritter Ehe mit Tom Kaulitz verheiratet

Nach der Ehe mit Seal war Heidi Klum unter anderem mit Vito Schnabel liiert. 2019 heiratete sie dann Tom Kaulitz. Für die Modelmama ist es bereits die dritte Ehe. Von 1997 bis 2002 war sie mit dem 14 Jahre älteren Star-Friseur Ric Pipino verheiratet.