"Heute ist dein großer Umzug": Heidi Klum widmet Leni rührenden Post

Heidi Klum muss nun stark sein, denn: Lenis Umzug nach New York steht an. Auf Instagram widmet das Model seiner Tochter deshalb einen rührenden Abschiedspost.

Heidi Klum (49) widmet ihrer ältesten Tochter Leni Klum (18) rührende Zeilen auf Instagram. Der Anlass: Das Model verlässt nun sein Elternhaus in Los Angeles und zieht nach New York. Dort geht es für die 18-Jährige auf die Universität. "Heute ist dein großer Umzug, um aufs College zu gehen...",

"Scheint, als wäre es erst gestern gewesen, dass dieses Foto aufgenommen wurde, als ich im vierten Monat schwanger war, mit dir sicher und gesund in meinem Bauch", schreibt Klum zu einem Foto von sich, auf dem sie als Victoria's-Secret-Engel in silberner Unterwäsche gekleidet auf dem Laufsteg posiert. Auch wenn sie sich wünsche, ihrer Tochter wieder genauso nah zu sein, sei es "jetzt an der Zeit, dass du deine Flügel ausbreitest und fliegst", so Klum weiter: "Flieg, sei sicher und strahle hell, meine Leni."

Leni Klum feierte ihren Schulabschluss im Juni

Im Juni dieses Jahres gab die 18-Jährige stolz bekannt, ihren Schulabschluss absolviert zu haben. Dass sie nun fürs Studium bei ihrer Mutter auszieht, hatte Heidi Klum erst kürzlich erzählt:

"Ich bin so stolz. Ihr müsst wissen, sie ist ein vernünftiger Mensch. Jetzt ist das College ihre Priorität. Es ist nicht das Modeln und sie ist sehr aufgeregt vor diesem neuen Kapitel in ihrem Leben." Leni kenne sich demnach gut im Big Apple aus, "weil ich meine Familie immer mit nach New York genommen habe, als wir noch doch gedreht haben", führte die "GNTM"-Chefin weiter aus. "Ich denke, sie wird eine gute Zeit haben, aber mein Herz wird traurig sein."

Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (72). Zum Zeitpunkt von Lenis Geburt war das Model mit Sänger Seal (59) liiert. Gemeinsam mit ihm hat sie drei weitere Kinder bekommen: Henry (16), Johan (15) und Lola (12). 2012 ließen sich Klum und Seal scheiden. Mittlerweile ist sie mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (32) verheiratet.