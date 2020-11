Heidi Klum präsentiert Foto mit Babybauch - Sohn Johan hat Geburtstag

Zum 14. Geburtstag bekommt Johan, der Sohn von Heidi Klum, einen besonderen Geburtstagsgruß: Das Topmodel zeigt ein unbekleidetes Baby-Bauch-Foto.

Heidi Klum zieht für ihre Fans auf Instagram gerne mal blank. Jetzt hat sie sich erneut hüllenlos präsentiert und gratuliert damit ihrem Sohn Johan zum Geburtstag.

"Ich liebe dich so sehr und bin sooooooo stolz auf dich", schreibt das Topmodel zu dem Foto, das sie nackt und mit Babybauch zeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Heidi Klum zeigt ihre Kinder auf Instagram

Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, so der ungewöhnliche Name von Heidi Klums Sohn, ist am 22. November 14 Jahre alt geworden. "Das Erste, was wir gedacht haben, als wir sein Gesicht sahen, war: Wow, der sieht genau so aus wie ich", erzählte die GNTM-Jurorin kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes im Gespräch mit "Gala".

Heidi Klum mit Sohn Johan in einem Berliner Restaurant. © BrauerPhotos / J.Reetz

Familie Klum residiert aktuell in Berlin, da die Dreharbeiten zu der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" aufgrund der Corona-Krise in Deutschland stattfinden. Obwohl Heidi ihre Kinder in der Vergangenheit vor der Öffentlichkeit abgeschirmt hat, präsentiert sie sich gerade immer öfter mit ihrem Nachwuchs an ihrer Seite. Vor allem Tochter Leni (16) wird in den Medien präsenter, darf Mama Heidi sogar bei den "GNTM"-Dreharbeiten unterstützen.

Bislang haben sich die Kinder des Topmodels allerdings noch nicht ohne Maske gezeigt. Da Leni, Henry, Johan und Lou mittlerweile aber älter sind, könnte sich das bald ändern.