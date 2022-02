Leni Klum: Was ist über ihr Privatleben und Freund Aris bekannt?

Seitdem Leni Klum mit Mama Heidi das Cover der Vogue zierte, ist sie aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Aber was ist über die Model-Tochter bekannt und wer ist ihr Freund Aris?

Heidi Klum will ihre Tochter Leni nicht mehr vor der Öffentlichkeit verstecken. Seit 2020 darf sich die 17-Jährige ganz offen zeigen und stolziert bereits über internationale Laufstege. Wie ist es dazu gekommen und wie tickt Leni eigentlich privat?

Leni Klum präsentiert sich gekonnt den Fotografen

Im September 2020 feierte Leni Klum ihre ersten öffentlichen Auftritte neben Mama Heidi in Berlin. Für die Show "Germany's Next Topmodel" war die Familie nach Deutschland gereist. Da wirkte der Weg zum gemeinsamen Abendessen im Szene-Restaurant "Grill Royal" wie der Gang über den Laufsteg.

Heidi Klum mit Tochter Leni, Bill Kaulitz am Soho House in Berlin am 22.10.2020. © BrauerPhotos / J.Reetz

Heidi Klum inszenierte den Deutschland-Aufenthalt als Debütantinnen-Ball für ihre Tochter. Kurz darauf folgte dann das erste Covershooting für ein großes Modemagazin.

Leni Klum gibt ihr Model-Debüt an der Seite von Heidi

Seit dem 1. Februar 2020 ist Leni Klum auf Instagram aktiv. Inzwischen folgen ihr bereits über eine Million Menschen. Das Interesse an der Tochter von Heidi Klum ist groß. Im November 2020 war es dann tatsächlich so weit und die 17-Jährige zeigte sich erstmals öffentlich. Zusammen mit Mama Heidi ziert sie das Cover der deutschen Vogue.

In der Vergangenheit hatte Model-Mama Heidi immer besonders darauf geachtet, dass ihre Tochter nicht zu erkennen ist und verdeckte das Gesicht mit Smileys.

Leni Klum gibt private Einblicke

Auf Instagram zeigt sich Leni Klum gerne bei großen Fotoshootings und Modeljobs. Sie lässt aber auch Einblicke in ihr Leben abseits der Glamourwelt zu und präsentiert sich wie ein typischer Teenager mit Freunden, im Urlaub und beim Essen. An ihrer Seite ist auch immer wieder Freund Aris zu sehen.

Wer ist Leni Klums Freund Aris Rachevsky?

Seit drei Jahren ist Leni Klum bereits mit ihrem Liebsten zusammen, wie sie am Valentinstag 2022 enthüllte. "Dritter Valentinstag mit dir", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. Aris Rachevsky dürfte durch die Bekanntheit seiner Freundin wahrscheinlich nicht eingeschüchtert sein, denn er stammt selbst aus einer High-Society-Familie.

Wie im Juni 2021 berichtete, sind Aris' Eltern keine Unbekannten in der Glamourwelt. Seine Mutter Rhea Rachevsky ist Künstleragentin in Hollywood, sein Vater Spiros Poros arbeitet als bekannter Fotograf. Der Stammbaum von Aris soll sogar bis zum russischen Zaren Alexander II. zurückgehen.

Wie stehen die Chancen für Leni Klum, ein internationaler Star zu werden?

Für ihre Karriere in der Öffentlichkeit hat Leni Klum die perfekten Voraussetzungen. Die Kontakte ihrer Mutter Heidi und das internationale Interesse an ihrer Person haben die 17-Jährige ins Rampenlicht der großen Laufstege katapultiert. Mit Kaia Gerber (Tochter von Cindy Crawford), Lila Grace Moss (Tochter von Kate Moss) und Brooklyn Beckham (Sohn von Victoria und David Beckham) gibt es bereits prominente Beispiele für VIP-Kids, die sich in der Modewelt etabliert haben.

Auch Leni ist inzwischen ein gern gesehener Gast auf großen Galas und läuft als Model auf internationalen Laufstegen. Für die Mode-Plattform "About You" hat sie sogar ihre eigene Klamottenkollektion entworfen. An die Berühmtheit von Kaia Gerber oder Kendall Jenner reicht die 17-Jährige aktuell noch nicht heran, aber sie ist auf dem besten Weg, ein internationaler Star zu werden.