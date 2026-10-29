Heidi Klum lädt Beauty-Doc Luise Berger zur Halloween-Party ein: "Etwas Besonderes einfallen lassen"

Heidi Klums legendäre Halloween-Party in New York ist auch 2026 ein Promi-Magnet. Eine begehrte Einladung haben auch Dr. Luise Berger aus München und ihre Tochter Eleonora erhalten. Im Interview mit der Abendzeitung verraten die beiden, wie es dazu kam.

Wenn Heidi Klum (53) zu ihrer legendären Halloween-Party nach New York lädt, sind aufwendige Kostüme und fein ausgewählte VIP-Gäste garantiert. In diesem Jahr sind auch die Münchner Beauty-Ärztin Dr. Luise Berger (49) und ihre Tochter Eleonora (20) beim Grusel-Glamour-Spektakel dabei.

"Wir haben uns etwas Besonderes einfallen lassen"

"Wir freuen uns natürlich riesig! Wir waren seit fast zehn Jahren nicht mehr in New York", sagt die Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie der Abendzeitung. "Wir sind wahnsinnig neugierig, mit welchen spektakulären Kostümen Heidi und Leni dieses Jahr überraschen werden. Die beiden legen die Messlatte ja bekanntlich ziemlich hoch. Aber auch wir haben uns etwas Besonderes einfallen lassen. So viel können wir verraten: Langweilig wird es definitiv nicht!"

Wie kam es zu dieser ehrenvollen Einladung? "Das hat sich tatsächlich über unsere Zusammenarbeit mit Leni Klum ergeben. Wir haben derzeit eine langfristige Kooperation mit ihr, die fast ein ganzes Jahr umfasst", verrät Eleonora Berger. Berger schwärmt von Leni Klum (22): Sie sei nicht nur wunderschön, sondern auch "unglaublich sympathisch, professionell und bodenständig". Die Abendzeitung weiß: Leni Klum wird schon ganz bald wieder nach München kommen.

Leni Klum beim diesjährigen Wiesn-Event von Dr. Luise Berger (re.) und Tochter Eleonora (li.). © API/Michael Tinnefeld

Auch Bill Kaulitz nutzt Beauty-Produkt von Bergers

Ein weiterer Fan des Münchner Beauty-Duos ist Heidi Klums Schwager Bill Kaulitz (37). Der Tokio-Hotel-Sänger verwendet die Augen-Patches der Hautpflegelinie von Luise und Eleonora Berger seit mehr als einem Jahr regelmäßig. Besonders gefreut habe sich Berger, dass er diese auch in seiner Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" getragen habe. Eine offizielle Kooperation gebe es mit ihm nicht: "Er benutzt unsere Augen-Patches tatsächlich privat."

Matcha-Date mit Leni Klum in Manhattan

Lange bleiben Luise Berger und Eleonora nicht in New York. Bereits am Sonntag, und damit einen Tag nach Heidi Klums Halloween-Party, fliegen sie zurück nach Deutschland. Zuvor steht ein entspanntes Matcha-Date mit Leni Klum auf dem Programm. "Wir treffen uns ganz entspannt in Manhattan, um auch einmal abseits von Shootings, Events und Social Media ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen und uns auszutauschen."

Erfolgreiches und ehrgeiziges Mutter-Tochter-Duo: Eleonora und Dr. Luise Berger © Sabina Radtke

Zurück in München wartet bereits das nächste Projekt: Gemeinsam mit einem Matcha-Café planen sie eine Beauty-Kooperation. Dafür soll in den Fünf Höfen bei Ludwig Beck ein eigener Matcha-Wagen direkt am DOC BERGER EFFECT Corner entstehen. Die Idee dahinter: Beauty von innen und außen, mit Matcha als Getränk und Grüntee-Extrakt als Bestandteil der Hautpflege.

Die Halloween-Kostüme bleiben noch geheim

Als was sich Luise Berger und ihre Tochter Eleonora an Halloween verkleiden werden, verraten sie noch nicht: "Das bleibt natürlich noch streng geheim! Bei Heidi Klums Halloween-Party gehört die Überraschung schließlich dazu. Wir haben uns auf jeden Fall etwas ganz Besonderes überlegt und einiges an Zeit und Kreativität in unsere Looks gesteckt."

Luise und Eleonora Berger lachen: "Wir wollen ja neben Heidi und Leni nicht völlig untergehen!" Sie kündigen aber bereits an: "Unsere Kostüme werden definitiv für Gesprächsstoff sorgen."