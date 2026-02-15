Heidi Klum ist Kindern peinlich: Leni und Henry erzählen private Details

Heidi Klum ist für ihre Kinder ein großes Vorbild. Doch manchmal ist die Blondine ihrem Nachwuchs auch peinlich, wie Tochter Leni und Sohn Henry jetzt verraten. Die Nachwuchsmodels erzählen pikante Details aus dem Leben ihrer Mutter...

Längst stehen Heidi Klums (52) älteste Kinder Leni (21) und Henry Samuel (20), wie sie selbst, in der Öffentlichkeit. Die beiden traten in die Fußstapfen der Mama und sind ebenfalls als Models erfolgreich. An der Seite von Klum besuchen Leni und Henry auch regelmäßig Events – zuletzt sah man sie mit ihren Geschwistern Johan (19) und Lou (16) sowie mit Stiefvater Tom Kaulitz (36) und dessen Bruder Bill (36) beispielsweise auf dem "HeidiFest" in München. Ihre Mama ist für Leni und Henry ein großes Vorbild, doch manchmal ist Klum ihnen durchaus unangenehm. Die Nachwuchsmodels verraten: Das ist ihnen an ihrer Mama peinlich.

Henry Samuel über Mutter Heidi Klum: "Uncoolste Person der Welt"

"Manchmal ist [meine Mutter, d. R.] die uncoolste Person der Welt und manchmal die coolste", meint Henry Samuel im Interview mit " ". Seine Schwester Leni bestätigt: "Das stimmt", betont jedoch: "Wenn sie richtig cool ist, dann ist sie eine 12 von 10!" Ihrem Sohn sei Heidi Klum etwas unangenehm, wenn sie "im Taxi oder in einem Restaurant sitzen und ihr Handy plötzlich total laut klingelt. Auch peinlich: Wenn sie mit maximaler Lautstärke irgendwas anhört oder anschaut".

Klum scheint ihr Handy nicht gern auf lautlos zu stellen. Ebenso ist sie wohl kein Fan davon, Kopfhörer zu nutzen, wenn sie Musik hört oder Videos schaut – zum Missfallen von Henry.

Heidi Klum und Sohn Henry Samuel im August 2025. © imago/ABACAPRESS

Leni Klum über Angewohnheit von Mama Heidi: "Sehr lustig"

Auch Leni hat direkt ein Szenario im Kopf, wenn sie an mehr oder minder peinliche Momente ihrer Mama denkt. Sie erzählt kichernd: "Okay, das ist jetzt nicht unbedingt uncool, aber sehr lustig: Meine Mutter hat die Schriftgröße auf ihrem Telefon auf riesengroß gestellt, und wenn sie eine Nachricht tippt, dann sieht man auf dem Bildschirm immer nur ein Wort."

Bei ihren Kindern kann Heidi Klum nicht immer nur "cool" sein – trotzdem ist Leni und Henry stets bewusst, dass sie ihrer Mutter viel zu verdanken haben. Als erfolgreiches Model und Geschäftsfrau kann Klum ihren Kids viele wertvolle Tipps mit auf den Weg geben, die die beiden gern beherzigen.

Leni und Heidi Klum im November 2025. © imago/Breuel-Bild

Heidi Klum einsichtig: "Muss dringend ausmisten"

Leni und Henry wohnen nicht mehr in der Klum'schen Villa in Los Angeles. Die beiden stehen auf eigenen Beinen und sind längst ausgezogen – Leni lebt sogar Tausende Kilometer entfernt in New York City. Dort studiert die Brünette Interior Design, beendet das Studium voraussichtlich im Mai. Neben ihr und Henry lebt auch Bruder Johan bereits in seinen eigenen vier Wänden. Mama Heidis Nest wird somit immer leerer.

Mit den leerstehenden Kinderzimmern weiß Klum einiges anzufangen: "Der Inhalt meines Kleiderschranks – und es ist ein sehr großer Schrank – breitet sich nach und nach immer weiter in diese Zimmer aus." Sie wisse, "dass das nicht ewig so weitergehen kann", da sie zu viele Klamotten habe und "dringend ausmisten muss". Ihre Kinder scheinen jedenfalls kein Problem damit zu haben, wofür Klum die Räume verwendet. Und die "Germany's Next Topmodel"-Chefin kündigt an: "Vielleicht richte ich ja noch eine weitere Küche ein, in der ich dann ganz in Ruhe meine Suppen kochen kann." Damit wären die leerstehenden Kinderzimmer sicher gut genutzt...