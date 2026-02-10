Tom Kaulitz lästert über Haus von Heidi Klum: "Es gibt keinen Stil"

Heidi Klum zeigt sich privat wie nie und lässt die Kameras ins eigene Zuhause. Doch Ehemann Tom Kaulitz hat für die Villa in Los Angeles nicht nur lobende Worte übrig. Sein Urteil über Klums Anwesen fällt eindeutig aus.

Heidi Klum (52) stellt ihr berufliches Leben gern und oft zur Schau. Doch den Familienalltag mit Ehemann Tom Kaulitz (36) und ihren Kindern auf dem eigenen Anwesen in Los Angeles hielt sie bislang meist privat. Für ein TV-Projekt reißt die berühmte Blondine jetzt intime Mauern ein – sie will dem Fernsehpublikum nie gesehene Einblicke gewähren...

TV-Sensation: Heidi Klum zeigt Zuhause

In der Dokuserie "On & Off the Catwalk", die in schon wenigen Wochen auf ProSieben Premiere feiert, begleiten die Kameras Klum bis in ihr Zuhause. TV-Aufnahmen aus ihrer Villa in Los Angeles werden Bestandteil des Formats. Gegenüber "Page Six" verrät die 52-Jährige: "Ich werde schon seit Längerem für eine Realityshow angefragt, und eigentlich wollte ich nie die Türen zu unserem Haus öffnen. Aber ich mache es jetzt, weil ich den Leuten einen Blick hinter die Kulissen des Modellebens ermöglichen möchte."

Tom Kaulitz über Haus von Heidi Klum: "Es gibt keinen Stil"

Ihr Ehemann Tom Kaulitz kennt die Klum'schen Hallen nur zu gut. Über ihre Villa in Los Angeles hat der 36-Jährige nun einiges zu sagen. Im Podcast " " bezeichnet der Gitarrist das Haus, in dem er zusammen mit Klum und ihren Kindern lebt, als "wohnlich" und "gemütlich". Doch es bleibt nicht nur bei Komplimenten. "Villa Kunterbunt ist das bei uns. Bei uns, da gibt es keinen Stil, da ist alles durchgemixt, das ist so wild von so vielen verschiedenen Jahrzehnten, und auch Erinnerungsstücke. Wir haben ja die Kinder, und dadurch ist ganz viel von den Kindern da, es ist alles so ein Wirrwarr", urteilt Kaulitz.

Bill und Tom Kaulitz sprechen im gemeinsamen Podcast über das Haus von Heidi Klum. © imago/APress

Bill Kaulitz über Bruder Tom und Heidi Klum: "Geschmacklich verschieden"

In Bezug auf seinen eigenen Einrichtungsstil hat Tom Kaulitz klare Vorstellungen. Im Gespräch mit seinem Podcast-Partner und Zwillingsbruder Bill (36) verrät er, dass er Möbel und Deko gern Ton in Ton auswählt. Er sei Fan davon, wenn die Einrichtung in Häusern farblich gut harmoniert. "Meine Frau ist so anders als ich", meint Tom Kaulitz im Weiteren. Bill kann das bestätigen – er bezeichnet seinen Bruder und seine berühmte Schwägerin lachend als "geschmacklich sehr verschieden". Mittlerweile habe Tom Kaulitz es weitgehend "aufgegeben", seine eigene Note ins gemeinsame Heim mit Heidi Klum einzubringen.

"On & Off the Catwalk": Das erwartet die Zuschauer

Mit der Dokuserie "On & Off the Catwalk" dürfen TV-Zuschauer also einen Blick ins Klum'sche Heim wagen. Ob neben der Blondine auch Bill und Tom Kaulitz sowie Klums jüngste Kinder Johan (19) und Lou (16) zu sehen sein werden? Die Fans dürfen gespannt sein. Klar ist, Tochter Leni (21) und Sohn Henry (20) werden ein großer Bestandteil des Formats. Deren Modelalltag soll zur Schau gestellt werden. "Es ist erstaunlich, wie sie sich in dieser Branche zurechtfinden", schwärmt Heidi Klum laut "Page Six".