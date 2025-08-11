Heidi Klum genießt Familienzeit in Berlin

Model und "GNTM"-Ikone Heidi Klum ist mal wieder in Berlin - und auch ein großer Teil der Familie ist dabei. Ihr Ehemann Tom Kaulitz feiert in der Hauptstadt bald ein besonderes Jubiläum.

Heidi Klum (52) hält sich derzeit in Berlin auf. Das zeigen mehrere Fotos, die in der deutschen Hauptstadt entstanden sind. Aber die "GNTM"-Ikone ist nicht allein. Fast die ganze Familie ist dabei. Zu den bedarf es nicht vieler Worte. Klum schreibt nur "Family", also "Familie", und drückt mit einem Herz-Emoji ihre Liebe aus.

Neben ihrer Mama Erna (80) grinst Heidi auf dem ersten Foto direkt in Richtung Kamera. Auf einer zweiten Aufnahme sind von hinten Klums Ehemann Tom Kaulitz (35) sowie ihre Kinder Henry (19), Johan (18) und Lou (15) zu sehen. Nur das älteste Kind des Models, Tochter Leni (21), fehlt. Zwei weitere Fotos zeigen Klum mit ihrem Ehemann an der Berliner Mauer.

Großes Jubiläum für Heidi Klums Ehemann Tom

Für Tom Kaulitz steht derweil ein besonderes Highlight an: Gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill und ihrer Band Tokio Hotel feiert er am Freitag auf der Parkbühne Wuhlheide "Durch den Monsun - 20 Jahre: The Big Anniversary Show". Der Kult-Hit vom Debütalbum "Schrei" erschien 2005 und machte die Band weltberühmt.

Spätestens im kommenden Monat geht es für Heidi Klum, die in Los Angeles lebt, dann auch nach Bayern. Im Münchner Hofbräuhaus steigt am 18. September ihr eigenes Oktoberfest - das "HeidiFest". Für die Feier, die ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen sein wird, sind Auftritte zahlreicher Stars geplant - darunter von Jürgen Drews, den Weather Girls, Michelle und Eric Philippi, Peter Kraus, Thomas Anders, Lucas Cordalis, Haddaway und Lou Bega.