Heidi Klum als Punk: Topmodel überrascht mit ungewöhnlichen Jugendfotos

Das Model hat auf Instagram Bilder von sich aus den 80er Jahren gepostet. Als Punk, Gardemädchen und Nikolaus.

Dass Heidi Klum Verkleidungen liebt, beweist sie jedes Jahr an Halloween aufs Neue. Auch ihre Kreativität kennt da keine Grenzen. Kaum verwunderlich also, dass das Model auch als Kind und Jugendliche schon in die unterschiedlichsten Kostüme geschlüpft ist.

Heidi Klum als Punk mit bunt gefärbten Haaren

Im neusten Instagram-Post der 49-Jährigen zeigt sie drei Bilder von sich aus den 80er Jahren. Auf allen ist Heidi verkleidet, mal als Gardemädchen, mal als Nikolaus und schließlich als Punk mit bunten Haaren und schwarzem Lippenstift.

Unter die Bilder kommentiert Heidi "My costumes sure looked different in the 80s" (dt.: Meine Kostüme haben in den 80ern anders ausgesehen"), dazu ein frecher Emoji. Man darf gespannt sein, was die Fans dieses Jahr an Halloween erwartet und ob die Kostüme von damals vielleicht eine Inspiration waren...