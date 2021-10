Hat Sarah Brandner noch Kontakt zu Ex Bastian Schweinsteiger? Das Model spricht Klartext

Sieben Jahre liegt die Beziehung von Bastian Schweinsteiger und Sarah Brandner bereits zurück. Wie ist es dem Model nach der Trennung ergangen? Haben sie und Ex Bastian noch Kontakt? Hat sie einen neuen Freund?

Von 2007 bis 2014 waren Bastian Schweinsteiger und Sarah Brandner das Glamour-Paar des deutschen Fußballs. Er, der erfolgreiche FC-Bayern-Star und sie, das gefragte Model und die schöne Frau an seiner Seite. Doch in den letzten Jahren war es etwas still um die ehemalige Spielerfrau geworden. Wie geht es ihr heute?

Sarah Brandner: Was macht die ehemalige Spielerfrau heute?

Mittlerweile ist Sarah Brandner in der Öffentlichkeit wieder durchgestartet, zeigte sich vor wenigen Tagen in München bei den "Audi Generation Awards". Auch in Berlin war sie bei VIP-Events zu Gast und hat dort mit " " über ihre aktuelle Situation gesprochen.

Die Corona-Krise sei auch für sie nicht einfach gewesen. "Ich habe ein bisschen gearbeitet, aber da war halt auch nicht so viel. Es hat schon viel geändert." Trotzdem habe sie die Zeit gut überstanden: "Ich konnte die Zeit auch schön nutzen. Ich habe einen Hund und wir haben es uns irgendwie zu Hause schön gemacht." Sarah Brandner schaut optimistisch in die Zukunft und will auch weiterhin als Model arbeiten.

Haben Bastian Schweinsteiger und Sarah Brandner noch Kontakt?

Obwohl ihre Beziehung bereits sieben Jahre zurückliegt, wird die hübsche Blondine immer noch mit Bastian Schweinsteiger in Verbindung gebracht. Der Ex-Profifußballer ist inzwischen mit Ana Ivanović verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Bastian Schweinsteiger und Sarah Brandner führten von 2007 bis 2014 eine Beziehung. © BrauerPhotos / S.Brauer

Kontakt gebe es zwischen Brandner und Schweinsteiger keinen, wie das Model erklärt: "Also ganz ehrlich, natürlich kriegt man ab und zu was mit, aber das ist jetzt auch schon so lange her. Da ist nicht mehr sonderlich viel Attachment bei. Das ist irgendwie so ein abgeschlossenes Kapitel."

Hat Sarah Brandner einen neuen Freund?

Nachdem sie ihre Beziehung zu Bastian Schweinsteiger öffentlich gelebt hat, hält Sarah Brandner ihr Privatleben inzwischen aus dem Blitzlicht heraus. Auf die Frage, ob sie einen neuen Freund habe, muss sie jedoch trotzdem schmunzeln. "Wer weiß, wer weiß", sagt sie dazu. "Nein, aber es ist alles gut, mir geht es sehr sehr gut."