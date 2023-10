Hans "Hansi" Kraus ist krank: Gürtelrose!

Der beliebte Schauspieler und ewige Lausbub Hans "Hansi" Kraus ist erkrankt – und muss vorerst alle Termine absagen. Das sind die Details.

Seine Fans hatten sich schon gefreut, seine Kollegen sowieso. Eigentlich sollte der ehemalige Kinderstar Hans "Hansi" Kraus (71, "Die Lümmel von der ersten Bank"), der als frecher Pepe Nietnagel in den legendären "Lausbubengeschichten"-Filmen der 60er Jahre die Pauker auf die Palme brachte und damit zum "ewigen Lausbub" wurde, am 17. Oktober in der Iberl Bühne bei der Premiere des Stücks "Adele Spitzeder oder wia ma's Spui spuit" mitwirken.

Doch Hansi Kraus muss wohl passen. Auch andere Termine sind vorerst auf Eis gelegt. Der Grund? Der Münchner Schauspieler und Vater einer erwachsenen Tochter ist an Gürtelrose erkrankt. Gürtelrose (auch Herpes Zoster genannt) wird durch Varizella-Zoster-Viren ausgelöst, die im Körper schlummern.

Hans "Hansi" Kraus muss jetzt brav das Bett hüten

Bei einer Erkrankung treten meist starke Schmerzen und ein Hautausschlag mit Bläschen auf – typischerweise nur auf einer Körperseite. In vielen Fällen heilt die Krankheit allerdings glücklicherweise ohne Probleme aus.

Wie geht es Hansi Kraus jetzt? Auf ärztliche Anweisung muss er jetzt erst mal brav das Bett hüten. Dabei hat er jedoch die sicherlich beste Krankenschwester an seiner Seite: Hansi Kraus' Ehefrau Barbara, selbst Homöopathin, kümmert sich aktuell um ihren Mann.

Patient Kraus, der als ambitionierter Hobbyfotograf sonst gerne mit seiner Kamera und seinem Radl München und Umgebung auf der Suche nach neuen Motiven für seine künstlerischen Bilder durchstreift, wird also vorerst in seinen vier Wänden bleiben, bis ihm sein Arzt wieder grünes Licht gibt. Gute Besserung an dieser Stelle!