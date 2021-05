"Halbzeit": Marie Nasemann präsentiert ihren Babybauch auf Instagram

Model Marie Nasemann teilt mit ihren Followern Einblicke in ihre Schwangerschaft - und präsentiert dabei stolz ihren runden Bauch.

Model Marie Nasemann (32) ist gerade sichtbar glücklich. Sie ist zum zweiten Mal schwanger und hat gerade ihre Hochzeit bekannt gegeben. in ihr Privatleben und ihre Schwangerschaft: Sie postete mehrere Fotos, auf denen sie stolz ihren Babybauch präsentiert.

Nach der Hochzeit mit ihrem Verlobten und Vater ihrer Kinder befindet sich Nasemann gerade in den Flitterwochen. Dort entstanden offenbar die Fotos, die das Model in hellblauer Spitzenunterwäsche im Bett liegend mit runder Babykugel zeigen. Lächelnd umfasst sie dabei ihren Bauch und schrieb dazu: "Halbzeit Schwangerschaft." In einer Instastory verriet die 32-Jährige, dass sie sich gerade in der 21. Schwangerschaftswoche befinde.

Sie würde gerade "ein paar Ruhe vor dem Sturm Flittertage" genießen und dabei endlich einmal Zeit finden, um ihren Bauch zu dokumentieren, fügte sie dem Posting hinzu. Marie Nasemann hat bereits einen Sohn. Er wurde am 17. April ein Jahr alt.