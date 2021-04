Marie Nasemann ist zum zweiten Mal schwanger

Nicht mal ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes ist Model und Schauspielerin Marie Nasemann wieder schwanger: In ihrem Podcast erzählt sie, warum sie sich dazu entschieden hat.

Marie Nasemann (32) erwartet ihr zweites Kind. Wie das Model in seinem Podcast erzählt, ist es nicht mal ein Jahr nach der Geburt eines kleinen Jungen wieder schwanger. Nasemann und ihr Verlobter Sebastian Tigges sprechen über das Thema Erziehung: "Was für Eltern wollen wir sein?" lautet das Oberthema. Darin plauderte ihr Verlobter aus: "Jetzt bist du schwanger im vierten Monat. Wohlgemerkt: Unser Sohn ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. Der wird am 17. April ein Jahr alt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Schwangerschaft sei "tatsächlich geplant" gewesen, wie die "GNTM"-Gewinnerin sagt. Alle um sie herum seien schwanger gewesen, außerdem wollte sie die sich hinziehende Pandemie-Situation für die Schwangerschaft nutzen. Nasemann hatte in ihrer ersten Schwangerschaft mit starker Übelkeit zu kämpfen. Zumindest das soll sich mittlerweile gebessert haben. Das Thema Schwangerschaft beschäftigt Nasemann nun schon eine Weile: Vor der Geburt ihres kleinen Sohnes erlitt das Model 2019 eine Fehlgeburt.