Haare nie offen: Warum Prinzessin Victoria von Schweden immer Dutt-Frisur trägt

Die schwedische Kronprinzessin Viktoria trägt ihre Haare so gut wie immer in einem Dutt. Mit offenem Haar sieht man die Tochter von Königin Silvia nie. Was steckt hinter dem haarigen Geheimnis? Was ist an dieser Frisur so besonders?

06. Mai 2023 - 10:47 Uhr | AZ