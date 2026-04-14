Günther Jauch fassungslos: Bill Kaulitz plötzlich Teil von "Wer wird Millionär?"

Große Überraschung bei "Wer wird Millionär?": In der neuesten Folge der RTL-Sendung ist plötzlich Bill Kaulitz Teil der Raterunde. Die Reaktion von Moderator Günther Jauch spricht Bände.

14. April 2026 - 20:00 Uhr

Damit hat im Studio von "Wer wird Millionär?" niemand gerechnet. Am Montag (20. April) meldet sich Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz zu Wort und wird Teil der Quiz-Sendung. Wie schlägt sich der Schwager von Topmodel Heidi Klum?

Achtung, Spoiler : Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Wer wird Millionär?", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Montag (20. April, 20.15 Uhr) auf RTL ausgestrahlt.

Mitten in "Wer wird Millionär?"-Sendung: Bill Kaulitz sorgt für Erstaunen bei Günther Jauch

In der neuesten Folge der beliebten RTL-Sendung tritt Sylvia Schindler an, um den Hauptgewinn von einer Million Euro abzustauben. Im Gepäck hat sie tatkräftige Promi-Unterstützung, denn auf ihrer Liste der Telefonjoker steht niemand Geringeres als Bill Kaulitz – wovon Moderator Günther Jauch keine Ahnung hat.

Bereits bei der 4000-Euro-Frage muss die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin auf externe Hilfe zurückgreifen, entscheidet sich aber nicht für den Tokio-Hotel-Star, sondern für TV-Bekanntheit Eckhard Freise. "Das ist ein wunderbarer Joker, das ist unser erster Millionär", erklärt Jauch überrascht. Dr. Freise konnte am 2. Dezember 2000 als erster deutscher Teilnehmer überhaupt den Hauptpreis von einer Million Euro gewinnen.

Als Sylvia Schindler allerdings erwähnt, dass auch Bill Kaulitz einer ihrer Telefonjoker ist, reagiert der Moderator fassungslos. Mit ungläubigem Blick starrt er in die Kamera und sagt: "Bill Kaulitz? Wie sind Sie denn an den gekommen?" Die Auflösung ist denkbar simpel: "Indem man ihn fragt." Offenbar hatte der Sänger schon immer ein Faible für die Quizsendung und wollte unbedingt als Joker dabei sein.

Tokio-Hotel-Star in Sorge: "Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen"

Bereits im August 2025 kündigte Bill Kaulitz in seinem Podcast "Kaulitz Hills" an, eine entsprechende Anfrage von einem Fan erhalten zu haben. "Ich wollte schon immer Telefonjoker sein. Und mich interessiert das ganz doll, wie das funktioniert", sagte er damals an Zwillingsbruder Tom Kaulitz gerichtet. Der 36-Jährige hatte allerdings eine Befürchtung: "Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen." Ob das an den öffentlichen Ausführungen einer angeblich durchzechten Partynacht liegt, gegen die Jauch sich 2023 rechtlich wehrte, ist nicht bekannt.

Obwohl sich Sylvia Schindler gegen Bill Kaulitz als Telefonjoker entscheidet, darf sie ihn nach ihrem Ausscheiden trotzdem anrufen. Der Sänger wird vom Publikum mit tosendem Applaus begrüßt. Trotz seines Wunsches, Teil der Sendung zu sein, fürchtet er sich vor Wissenslücken: "Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen", betont er unter Gelächter. Einen kleinen Seitenhieb gegen den Günther Jauch kann er sich dennoch nicht verkneifen: "Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön."

4000-Euro-Frage: Kennt Heidi Klums Schwager die richtige Antwort?

Nach der netten Plauderei geht es ans Eingemachte. Kann Bill Kaulitz die 4000-Euro-Frage außer Konkurrenz beantworten? Jauch will wissen: Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?

A: 50 Jahre Franc

B: 60 Jahre Peseta

C: 70 Jahre Schilling

D: 100 Jahre Drachme

Mit der Fragestellung sollen Kandidatin und Promi verwirrt werden, denn bei der gesuchten Antwort handelt es sich nicht um eine Währung, sondern um einen Menschen. Obwohl Bill Kaulitz raten muss, entscheidet er sich instinktiv für C: 70 Jahre Schilling. Glück gehabt, tatsächlich ist die Antwort korrekt. Sänger Peter Schilling feierte an diesem Tag seinen 70. Geburtstag, worauf in der Fragestellung mit "völlig losgelöst" verwiesen wurde. In Schillings größtem Hit "Major Tom" gibt es schließlich die überaus bekannte Zeile: "Völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff, völlig schwerelos."

Kandidatin Sylvia Schindler nimmt am Ende der Sendung zwar nur einen Gewinn von 4000 Euro mit nach Hause, hat aber in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" mit ihrem Promi-Joker Bill Kaulitz für ein Highlight gesorgt.