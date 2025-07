"Große Veränderung" für Prinz William: Was Prinzessin Kate jetzt vorhat

Für die Mini-Royals George, Charlotte und Louis ist ein weiteres Schuljahr zu Ende gegangen. Was sich Prinz William und Prinzessin Kate wohl für deren Sommerferien überlegt haben? Eine Royal-Expertin verrät nun Details – und ein Aspekt soll wohl vor allem Prinz William sehr zufrieden stimmen.

Über den Beginn der Sommerferien freut sich wohl jedes Kind – und vermutlich stellen Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) hierbei keine Ausnahme dar. Eine Royal-Expertin spricht nun über die Urlaubspläne der britischen Königsfamilie und riskiert dabei auch einen kritischen Blick in die Vergangenheit. Was Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (43) wohl bei ihren Kindern anders machen wollen?

Royal-Expertin über Sommer-Reisen: "Dass ihre Pläne vertraulich bleiben"

Im Gespräch mit dem britischen kommt Jennie Bond auf die Sommerpläne der Königsfamilie zu sprechen. Die bekannte Royal-Expertin ist sich sicher, dass die großen Ferien der drei Kinder sich stark von denen unterscheiden werden, die einst ihr Vater Prinz William erlebt hatte: "Die Wahrheit ist, dass die Schulferien als private Zeit für den Prinzen und die Prinzessin von Wales und ihre junge Familie eingegrenzt sind. Und das bedeutet heutzutage, dass ihre Pläne vertraulich bleiben und sie so gut wie in Ruhe gelassen werden."

Für Jennie Bond ist ganz klar: "Das ist eine gewaltige Veränderung gegenüber den Tagen, als William noch ein Junge war. Damals betrachteten die Paparazzi Diana, William und Harry als öffentliches Eigentum, ganz gleich, wo sie waren. Zum Glück hat sich das nach dem Tod der Prinzessin geändert, und das muss für die Waleses eine große Erleichterung sein."

Neben König Charles (li.): Prinz William und Prinzessin Kate freuen sich auf die geschützte Auszeit mit Louis, George und Charlotte. © imago/iImages

Royal-Expertin verrät: Das haben Prinz William und Prinzessin Kate geplant

Jennie Bond erklärt im britischen "Mirror" weiter: "Das heißt aber nicht, dass William aus der Öffentlichkeit verschwinden wird – da ist zum Beispiel der bevorstehende Staatsbesuch von Präsident Macron, und ich bin sicher, dass es eine Handvoll anderer Verpflichtungen geben wird, die er übernehmen wird. Catherine wird sich hauptsächlich um die Kinder kümmern, aber wir werden sie vielleicht bei Veranstaltungen wie Wimbledon und dem Staatsbesuch sehen."

Doch wie wird die Königsfamilie ihre Freizeit gestalten? Dazu meint die Expertin: "Die Familie wird wahrscheinlich die meiste Zeit der langen Sommerpause in ihrem Haus in Norfolk, Anmer Hall, verbringen. Sie lieben die weite Landschaft dort, die Freiheit, die sie haben, um das Anwesen Sandringham zu erkunden und auch, um ziemlich ungehindert an den Stränden zu spielen." Jennie Bond erklärt: "Die Sandringham-Farm bietet den Kindern jede Menge Spaß: Traktoren beobachten, Tiere füttern und Obst pflücken. Die Familie ist auch sehr angetan von den Scilly-Inseln, und es würde mich nicht wundern, wenn sie ein oder zwei Wochen dort verbringen würden."

Sommerurlaub mit König Charles: Expertin erklärt Tradition

Schließlich verrät die Expertin noch, dass wohl ein Besuch in den schottischen Highlands zum royalen Sommer-Programm zählen wird: "Mit ziemlicher Sicherheit werden sie irgendwann im August für eine Woche in den Norden fahren, wenn der König und die Königin in Balmoral residieren werden. Es ist eine langjährige Tradition, dass die Familie in Schottland zusammenkommt, um zu verschnaufen, die Ruhe der Landschaft zu genießen und einfach Spaß zu haben, zusammen zu sein." Und nach den erschreckenden Krebsdiagnosen von Prinzessin Kate und König Charles wird sich die Familie auf diese gemeinsame Auszeit sicher sehr freuen.