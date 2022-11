Große Steuer-Spenden-Party für Alfons Schuhbeck!

Die Promi-Freunde von Alfons Schuhbeck helfen dem Starkoch jetzt doch.

Nachdem der gefallene Starkoch und Steuersünder Alfons Schuhbeck abends nach seiner Revision im Teatro aufgetreten war und abgekämpft von den letzten Wochen noch zwei Lieder gesungen hat, saßen viele seiner Promi-Freunde um ihn herum – und feierten ihn wie einen Superstar.

So bizarr das war, so traurig machte es auch deutlich: Seine Rampenlicht-Spezln unterstützen ihn mit Standing Ovations, aber nicht mit Finanzhilfen, die er doch so viel dringender bräuchte als Streicheleinheiten fürs Ego.

Unterstützung für Alfons Schuhbeck: Promi-Freunde feiern Spendenparty

Jetzt diese Überraschung: Nach AZ-Informationen findet am Mittwoch eine große Unterstützungsparty für Alfons Schuhbeck statt. Um 12.30 Uhr sind 50 Promi-Freunde in die Südtiroler Stuben eingeladen. Der Eintritt kostet für jeden Gast 150 Euro, auch sonst sind Spenden freilich mehr als gerne erwünscht.

Hoffnung für Schuhbeck-Freunde

In einer neu gegründeten WhatsApp-Gruppe wurden die ersten Einladungen am Montag verschickt, postalisch würde alles zu lange dauern.

Die Hoffnung der Freunde: Je mehr Geld sie zusammenbekommen, auch wenn es nicht gleich die von Schuhbeck hinterzogenen 2,3 Millionen Euro sind, desto eher kann er freilich seine Schulden begleichen.

Und: Sollten Schuhbecks Anwälte tatsächlich einen Verfahrensfehler finden, Revision einlegen und somit einen neuen Prozess bekommen, dann könnte es sich für Schuhbeck strafmildernd auswirken, je mehr Geld er an den Fiskus zurückzahlen kann.

Die Unterstützungsparty für den beliebten TV-Koch mag ein bisserl verrückt sein, aber zumindest ein Anfang.