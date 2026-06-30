Große Pläne bei Meghan: Herzogin von Sussex bereitet Palast-Enthüllungen vor

In diversen Interviews hat Herzogin Meghan bereits über ihre Erfahrungen in der britischen Königsfamilie gesprochen. Doch angeblich soll die Ehefrau von Prinz Harry noch lange nicht alles erzählt haben. In Insider-Kreisen weiß man von einem Projekt, das einiges über den Palast ans Tageslicht bringen könnte.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben seit ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie einige Brücken niedergebrannt. Angeblich sollen König Charles (77), Prinz William (44) und Co. die beiden inzwischen als "Gefahr" einstufen: Groß ist die Sorge, dass das Herzogspaar von Sussex noch mehr über den Palast ausplaudern könnte. Und wie nun bekannt wird, soll Meghan wohl genau das im Schilde führen.

Herzogin Meghan: "Dokumentiert schon seit vor dem Megxit alles"

Nachdem Prinz Harry mit seiner Autobiografie "Reserve" einen Riesenerfolg landen konnte, soll auch seine Ehefrau ein Buch planen. Wie unter anderem berichtet, wissen Quellen von "Sprachnotizen auf ihrem Handy um 1 Uhr morgens", "schriftlichen Tagebüchern" und "strukturierten Reflexionen". Wenn man den Insidern Glauben schenken kann, gehe die Planung bis in Meghans Zeit hinter den Palastmauern zurück: "Sie dokumentiert schon seit vor dem Megxit alles."

Angeblich hat Herzogin Meghan eine genaue Vorstellung davon, wie ihr diese Autobiografie nutzen werde: Es soll "ein Rekordbrecher und Neuanfang" für die zweifache Mutter werden, berichten die anonymen Quellen. "Sie will nicht auf dem Plakat zu sehen sein. […] Sie möchte im Autorenraum sein." Außerdem wolle sie nicht, "dass es ein Buch voller Beschwerden wird. Sie möchte, dass es widerspiegelt, wohin sie geht. Nicht nur, wo sie gewesen ist."

Anfang 2020 zogen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry (re.) von ihren royalen Pflichten zurück. Angeblich soll Meghan aber schon in England an ein späteres Enthüllungsbuch gedacht haben. © imago/iImages

Royal-Expertin sicher: "Potenzielle Waffe in der Hinterhand"

Es ist nicht das erste Mal, dass Stimmen über ein angebliches Enthüllungsbuch der Herzogin von Sussex laut werden. Bereits 2025 hatte die Royal-Expertin Jennie Bond im -Magazin gemunkelt, dass das geplante Buch "eine potenzielle Waffe in [Meghans] Hinterhand bleibt, falls sie jemals das Bedürfnis verspüren sollte, sich in irgendeiner Form zu rächen."

Eine andere Quelle ergänzte, dass Herzogin Meghan mit diesem Projekt "das Potenzial hat, ein absolutes Vermögen zu verdienen und viele Fragen zu klären." Im Umfeld der 44-Jährigen soll die Rede davon sein, "die Samthandschuhe auszuziehen und mit der Diplomatie Schluss zu machen." Ob sich die Königsfamilie trotzdem noch einmal mit den abtrünnigen Royals an einen Tisch setzen wird? Der geplante England-Besuch von Harry und Meghan im Juli 2026 wird jedenfalls mit Spannung erwartet.