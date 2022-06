Grenfell-Katastrophe: William und Kate besuchen Gedenkfeier

Vor fünf Jahren kamen bei einer Brandkatastrophe in London 72 Menschen ums Leben. Prinz William und Herzogin Kate haben am Dienstag an einer Gedenkfeier für die Opfer teilgenommen.

14. Juni 2022 - 20:20 Uhr | (wue/spot)

Herzogin Kate und Prinz William während einer Gedenkfeier am Fuße des Grenfell Tower. © PETER NICHOLLS/POOL/AFP via Getty Images