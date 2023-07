Golf-Charity-Turnier mit Promis – Felix Neureuther fordert mehr Bewegung für Kinder: "Die Politik tut dafür zu wenig"

Mit seinem Golf-Charity-Event hat Felix Neureuther 235.000 Euro für dessen Bewegungs- und Bildungsprogramm für Kinder gesammelt. Mit dabei waren zahlreiche Promis, darunter auch sein Vater Christian Neureuther. Für den 74-Jährigen war es der erste öffentliche Auftritt seit dem Tod seiner Ehefrau Rosi.

Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen liegt Felix Neureuther sehr am Herzen. Der ehemalige Top-Ski-Rennläufer, mittlerweile selbst dreifacher Familienvater, lud auch in diesem Jahr wieder zu seinem Charity-Golfturnier.

Dabei wurden Spenden für sein Programm "Beweg dich schlau!" der von ihm im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Felix-Neureuther-Stiftung gesammelt. 235.000 Euro standen am Ende des Abends auf dem Spendenscheck.

Felix Neureuther setzt sich für Kinder ein: "Wir machen die Kids fit für ihr Leben"

"Kinder sind unsere Zukunft. Aber wenn es uns nicht gelingt, die Kinder wieder in Bewegung zu bringen, dann gefährden wir nicht nur deren Gesundheit, sondern gleichzeitig auch unser Sozial- und Bildungssystem – und damit auch die Zukunft unserer Gesellschaft", so Felix Neureuther. "Die Bewegung kommt meist zu kurz, sei es aufgrund der Digitalisierung oder Ganztagsbetreuung. Deshalb setzten wir uns mit der Felix-Neureuther-Stiftung für Bewegung ein und machen die Kids fit für ihr Leben. Die Politik tut dafür zu wenig."

Schützenhilfe bekam er an diesem Abend von seinem Vater Christian Neureuther, der seit dem Tod seiner Ehefrau Rosi Mittermaier seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte. Mit dabei waren auch Stiftungsvorstand Robert Lübenoff und zahlreiche prominente (Golf-)Freunde, unter anderem Hochsprung-Legende Carlo Tränhardt, das ehemalige Hockey-Ass Stefan Blöcher, Profi-Golfer Max Kieffer und Sänger Johannes Strate.

Topmodel Franziska Knuppe lobt Felix Neureuther: "Eine wunderbare Idee"

Auch Franziska Knuppe unterstützte das prominent besetzte Charity-Golfturnier. "Eine wunderbare Idee von Felix Neureuther, die ich sehr gerne unterstütze", lobte das Topmodel. "Auch wenn ich das Golfspielen meinem Mann überlasse. Ich habe zwar die Platzreife gemacht, hatte aber noch nicht die Zeit zum Spielen. Ich genieße heute einen entspannten Tag in der herrlichen Natur."

Moderiert wurde die Veranstaltung von RTL-Moderator Wolfram Kons: "Ich spiele kein Golf, sondern Tennis, aber ich spreche gerne über die gute Sache", meinte er schmunzelnd. "Und es ist einfach toll, was Felix hier jedes Jahr für die gute Sache auf die Beine stellt." Am Abend wechselten die Gäste Sport-Outfit gegen Tracht. Als weiteres Highlight traten die Sängerin Katja Friedenberg von "The Voice of Germany" und Musikproduzent und Gitarrist Thilo Zirr auf. Danach sorgte Producer und DJ David Banks aus Mannheim für Party-Stimmung.