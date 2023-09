Glam und Charity bei "The Worldchanger": Jana Ina Zarrella lädt zur Promi-Pizza-Party – und spricht über ihre Kinder

Am Donnerstagabend versammelte sich die Münchner Promi-Gesellschaft auf Einladung von "L'Osteria" in einer Pizzeria, um Geld für die Stiftung "kinderherzen" und "Mutige Kinder e.V." zu sammeln. Als Patin stand Jana Ina Zarrella auf der Bühne – und sprach mit der AZ dabei auch über ihre eigenen Kinder.

Bei den Promis gab es beim Charity-Event "A Worldchanger Story by L'Osteria" in München Pizza statt Häppchen.

IMAGO, API 16 Bei den Promis gab es beim Charity-Event "A Worldchanger Story by L'Osteria" in München Pizza statt Häppchen.

Pizza und Pasta statt ausgefallenem Sterne-Menü – am Donnerstag zeigt sich die Münchner Promi-Party-Szene von einer kulinarisch etwas bodenständigeren und durchaus angenehmeren Seite als sonst. Unter dem Motto "Unsere Herzen sind so groß wie unsere Pizzen" hatten John Schlüter von L'Osteria und Robert Laner, Gründer des Kooperationsnetzwerk "The WorldChanger", zum Charity-Event "A Worldchanger Story by L'Osteria" geladen. Bei guter Laune und sommerlichen Temperaturen wurde gefeiert und ausgiebig geschmaust.

"Let's Dance"-Star Mimi Kraus liefert Pizzen ins Kinderkrankenhaus: "Das ging mir sehr nahe"

Trotz Drinks und Pizza wurde aber auch das wichtige Anliegen nicht aus den Augen gelassen. Ex-Handballer und "Let's Dance"-Star Mimi Kraus war es wichtig, das Projekt persönlich zu unterstützen, er besuchte am Nachmittag dafür sogar herzkranke Kinder im Krankenhaus. "Ich habe selbst vier Kinder und gerade heute im Kinderkrankenhaus ging mir das auch sehr nahe", sagte er im Gespräch mit der AZ.

Bei seiner Visite traf Mimi Kraus einen Mini-Fan, wie er stolz berichtete: "Ich habe einen neuen Buddy. Wir kamen rein, haben die Pizza überreicht und nach fünf Minuten wollten wir wieder gehen, aber dann war er wirklich traurig. Wir sind dann noch eine halbe Stunde geblieben und haben viel über 'Paw Patrol' geredet." Der ehemalige Profi-Sportler will künftig aber mehr tun, als "nur" Pizzen für kranke Kinder auszuliefern. Mit Ärzten von "kinderherzen" plant er eine Reise nach Südafrika, um dort die Arbeit weiter zu unterstützen.

Joelina Drews spricht über kranken Vater Jürgen Drews: "Er genießt sein Rentnerleben"

Auch Sängerin Joelina Drews zeigte sich begeistert von dem Event "A Worldchanger Story", denn sie unterstützt gerne Projekte für den guten Zweck. Zur AZ sagte sie dazu: "Ich finde es einen tollen Anlass, auch den Jüngeren zu helfen, denen es nicht so gut geht. Das sollte man unbedingt unterstützen."

Ihr Vater, Schlagerstar Jürgen Drews, hat sich 2023 aus der Show-Branche zurückgezogen, denn er leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Auf die Frage, wie es dem Sänger aktuell geht, antwortet die 27-Jährige: "Gut, den Umständen entsprechend. Er genießt sein Rentnerleben."

Jana Ina Zarrella unterstützt "The Worldchanger" als Patin

Für den Star-Auftritt des Abends sorgte Jana Ina Zarrella. Die Moderatorin stand dem "Worldchanger"-Projekt als Patin zur Seite und freute sich darüber, aktiv helfen zu können. "Robert [Langer, Gründer von 'The Worldchanger', d.R.] und seine Frau sind gute Freunde von mir und ich weiß, dass alles, was sie machen, von Herzen kommt", erklärt sie der AZ. "Als sie mir das Projekt vorgestellt haben, wusste ich sofort, dass ich dabei sein will."

Für die Ehefrau von Giovanni Zarrella war es selbstverständlich, für das Event extra nach München zu reisen, denn die Hilfe für Kinder ist ihr sehr wichtig. Jana Ina ist selbst Mutter von zwei Kindern und schmiss für ihre Tochter vor wenigen Tagen eine Pool-Party. "Unsere Tochter hatte Anfang der Pandemie eine Pool-Party geplant und Freunde eingeladen – und dann kam der Lockdown. Jetzt ist sie in einer neuen Schule und wollte, dass sich die Klasse besser kennenlernen kann. Da bin ich die Erste, die so etwas unterstützt."

Dass es am Ende 14 Kids waren, die sie zu beaufsichtigen hatte, war für die 46-Jährige dabei kein Problem. "Es war großartig, ich liebe das. Ich bin ja auch so groß geworden. Meine Mama hat immer alle Kinder zu Hause gehabt und meine Freunde durften immer zu uns kommen."

Promi-Gäste spenden auf Pizza-Party 18.500 Euro

Ihrem Job als Patin für "A Worldchanger Story by L'Osteria" ist Jana Ina Zarrella gerecht geworden, denn auf der Münchner Promi-Party konnten 18.500 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Damit ist die Aktion aber noch nicht beendet, denn mit der "WorldChanger Charity-Pizza" soll bis zum 9. Oktober noch mehr Geld für kranke Kinder zusammenkommen. Für jede verkaufte Pizza spendet das Unternehmen einen Euro.

Welche weiteren VIP-Gäste die Promi-Pizza-Party in München unterstützten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.