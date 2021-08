Gina-Lisa Lohfink muss TV-Show verlassen: Zuschauer ziehen Vergleich mit Jenny Elvers

Was ist mit Gina-Lisa Lohfink los? Am Montag trat die TV-Blondine in der Late-Night-Show von "Promi Big Brother" auf und wirkte etwas neben der Spur. Ihr Auftritt wurde mittlerweile gelöscht. Was steckt dahinter?

25. August 2021 - 16:30 Uhr | AZ

Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" hat Gina-Lisa Lohfink einen irritierenden Auftritt hingelegt. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Wenn es in Talkshows um Trash-TV geht, ist Gina-Lisa Lohfinkt ein gern gesehener Gast. In ihrer Vita finden sich unter anderem Sendungen wie das Dschungelcamp, "Promi Big Brother" und "Adam sucht Eva". Ihr letzter Auftritt jedoch irritierte einige Zuschauer. Gina-Lisa Lohfink: Seltsamer Auftritt bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" Am Montag (23. August) war die TV-Blondine zu "Promi Big Brother - Die Late Night Show" eingeladen. Doch bei ihrem Auftritt wirkte sie überdreht, ließ sich nicht auf Gespräche mit den Moderatoren ein und wurde sogar vorzeitig wieder verabschiedet. In der Mediathek von "Joyn", wo die Folgen der Sendung online abrufbar sind, wurden die Szenen mit Gina-Lisa sogar entfernt. Auf Twitter äußern einige Zuschauer den Verdacht, dass sie betrunken war. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Ein weiterer "Promi Big Brother"-Fan zog sogar einen Vergleich zu Jenny Elvers. Die hatte 2012 einen Skandal-Auftritt, als sie sichtlich betrunken in der NDR-Sendung "Das!" zu Gast war. Später gestand sie ein Alkoholproblem und unterzog sich einem Entzug. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Szenen mit Gina-Lisa Lohfink gelöscht: So reagiert der Sender Der Sender Sat.1 hat mittlerweile reagiert und erklärt, warum die Szenen mit Gina-Lisa Lohfink aus der Late-Night-Show von "Promi Big Brother" gelöscht wurden. "Die Redaktion hat Gina-Lisa schnell aus der "Late Night" zu Promi BB verabschiedet, da sie den Eindruck hatte, es ginge ihr nicht gut", erklärt eine Sprecherin gegenüber " ". Deswegen seien die fragwürdigen Szenen auch entfernt worden. Gina-Lisa selbst schweigt zu ihrem seltsamen Auftritt. Erst vor wenigen Wochen musste sie die Trash-Show "Kampf der Realitystars" verlassen, weil sie aufgrund ihres Alkoholkonsums ausgerastet war und am Set sogar von einem Psychologen betreut werden musste. Danach erklärte sie, dass sie Filmrisse hatte und sich nicht mehr richtig an das Geschehene erinnern könne.