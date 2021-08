Cathy Hummels zeigt sich im Lotter-Look mit Zigarette - Fans üben Kritik

Was ist denn mit Cathy Hummels los? Die Influencerin zeigt sich auf Instagram in einem gewöhnungsbedürftigen Outfit und mit einer Zigarette. Einige ihrer Fans sind erschrocken.

Jeansjacke mit Fellbesatz, Jeans-Hotpants und darunter Leggins in Lederoptik – so hat man Cathy Hummels noch nie gesehen. Normalerweise präsentiert sich die Influencerin auf Instagram immer topgestylt und schick. Doch ihr neuer Look ist da etwas gewöhnungsbedürftig.

Rauchende Cathy Hummels: Das steckt hinter dem Lotter-Look mit Zigarette

Ein Detail stört viele Fans dabei aber besonders: die Zigarette in ihrer Hand. Raucht Cathy Hummels etwa? Lässt sie sich aufgrund der zahlreichen Negativschlagzeilen der letzten Wochen jetzt etwa gehen?

Die Follower von Cathy Hummels brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn der Lotter-Look und die Kippe gehören zu einem Kostüm. Die Influencerin hat ihren zweiten Schauspieljob an Land gezogen. "Ein warmes Willkommen für Jenny der Kioskbesitzerin vom Camping Platz - Gefällt sie euch? Meine zweite Schauspielrolle und ich liebe es", schreibt sie zu dem Foto.

"Uncool": Fans kritisieren Kippen-Auftritt von Cathy Hummels

Auch wenn es sich dabei um eine Rolle handelt, wird Cathy Hummels trotzdem für die Zigarette in ihrer Hand kritisiert. Als Influencerin habe sie schließlich eine Vorbildfunktion, finden einige Fans. "Mega sexy wie immer. Zigaretten sind allerdings uncool", schreibt ein Follower dazu in den Kommentaren. Auch ein weiterer findet: "Die Zigarette kann man ruhig weg lassen."

Cathy Hummels scheint jedoch Spaß daran zu haben, einen komplett gegensätzlichen Charakter zu spielen. "Ich freue mich total auf die Transformation. Ich liebe es so sehr, in andere Rollen zu schlüpfen. Je anders im Vergleich zu meinem wirklichen Leben desto besser ist es", erklärt sie dazu in ihrer Instagram-Story.

Cathy Hummels spielt bei "Unter Uns" mit

Für welche Serie sie in die Rolle der qualmenden Jenny geschlüpft ist, wurde bislang noch nicht verraten. Ihren ersten Schauspieljob hatte Cathy Hummels bereits vor wenigen Wochen für die Soap "Unter Uns". Die Folge soll am 14. Oktober im TV ausgestrahlt werden.