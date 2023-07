Gesicht von Andrea Berg immer jünger: "Starnacht"-Auftritt mit "Püppchen" verwundert

Sie ist für viele die Königin des Schlagers und seit Jahrzehnten eine feste Größe im Business. Bei der "Starnacht am Wörthersee" trat auch Andrea Berg auf. TV-Zuschauer fiel beim Auftritt mit Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai ein überraschend jugendliches Gesicht auf...

Sie war das Highlight der "Starnacht am Wörthersee" und durfte im großen Finale der Eurovision-Sendung auftreten. Mit einem Hit-Medley brachte Andrea Berg die feierwütigen Fans in Klagenfurt zum Ausrasten. Doch auch der Auftritt mit ihrer Stief-Schwiegertochter kam an. Vanessa Mai ist mit dem Sohn von Bergs Ehemann Ulrich verheiratet. Am Samstag performten Berg und Mai in weißen Outfits den emotionalen Song "Unendlich".

Barbara Schöneberger witzelt über Auftritt von Andrea Berg

Barbara Schöneberger moderierte gewohnt launig, kommentierte den Auftritt von Andrea Berg und Vanessa Mai: "Was aussieht, wie die Zahnarzthelferinnen und Zahnarzthelfer von Klagenfurt. Das war unser wunderbarer Chor." Das Publikum lachte und klatschte. Zuvor bewertete Schöneberger auch die aggressive Performance von Maite Kelly: "Mit der will man sich nicht anlegen."

"Mein 'Püppchen' Vanessa": Andrea Berg performt mit Stief-Schwiegertochter

Andrea Berg will zunächst lieber über ihr Lied sprechen: "Ich habe den Song für Vanessa und all die jungen Menschen geschrieben, die in der heutigen Zeit immer denken, sie sind nicht genug. (...) Man sieht an Vanessa, wenn ein junger Mensch seinen eigenen Weg geht und auch mal einen Umweg nimmt und trotzdem so bleibt wie er ist, dann funktioniert es. Guck dir das an." Vanessa Mai ist sichtlich gerührt, bedankt sich mit einem Luftkuss. Und dann platzt es vor Stolz aus Andrea Berg heraus. Der Schlager-Star verrät einen Überraschungsgast bei ihrem "Heimspiel"-Event am kommenden Wochenende in ihrer Heimat Aspach: "Mein 'Püppchen' Vanessa wird auch dabei sein."

Andrea Berg und Vanessa Mai performten "Unendlich" bei der "Starnacht am Wörthersee" © ORF/Screenshot

"Starnacht am Wörthersee": Andrea Bergs Gesicht altert kaum

Auffallend war neben der extrem lockeren Moderation von Barbara Schöneberger aber auch das frische Aussehen von Andrea Berg. Die 57-Jährige trug ihre Wallemähne leicht lockig, hatte Mega-High-Heels an und später sogar noch ein knappes Mosaik-Minikleid, das ihre braunen Beine betonte. Besonders das fast faltenfreie Gesicht von Andrea Berg wurde für TV-Zuschauer zum Hingucker. Was ist nur ihr Beauty-Geheimnis? Andrea Berg scheint kaum zu altern.

"Andrea Berg sieht aus als käme sie direkt vom Hendlgrill", schreibt ein Twitter-User. Andere sind in den sozialen Netzwerken wegen der Gesichtszüge verwundert. Da könnte doch was gemacht sein, fragten sich viele Instagram-Nutzer und Zuschauer der "Starnacht am Wörthersee". Oder wurde beim ORF mit Weichzeichner gearbeitet? Diese moderne TV-Technik kommt auch bei Dieter Bohlen und DSDS zum Einsatz.

Andrea Berg hat zehn Kilo abgenommen

Im vergangenen Jahr sagte Andrea Berg zu "Bunte": "Ich habe mir im Spiegel nicht mehr gefallen, die letzten Fotos und Auftritte von mir auch nicht mehr." Die Schlagersängerin stellte ihre Ernährung um, saß regelmäßig auf dem Heimtrainer. "Zehn Kilo sind Gott sei Dank runter." Und weiter: "Jetzt fühle ich mich pudelwohl."

"Lack irgendwann ab": Andrea Berg konzentriert sich auf innere Werte

Und in einem "Bild"-Interview sprach Andrea Berg einmal über ihre Einstellungen zu Schönheitsoperationen und Botox: "Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Je älter man wird, umso mehr muss man sich auf die inneren Werte reduzieren, weil der Lack irgendwann ab ist." Ihr damaliges Schönheitsgeheimnis: "Frische Luft. Und Lachen."