"Geschmacklos" und "ätzend": Sophia Thiel verärgert Fans mit Fisch-Challenge

Beim Öffnen einer Dose muss Sophia Thiel sich beinahe erbrechen – und zieht damit den Zorn einiger Follower auf sich. Warum wird die Fitness-Influencerin derart abgewatscht und was befindet sich in der Konserve, wovon ihr derart schlecht wird?

Sophia Thiel versucht sich an der"Stinke-Fisch-Challenge", was einige Fans ärgert.

Sophia Thiel ist eine Frau der Extreme: Sie badet im Winter in Eiswasser, zieht eisern ihr hartes Sportprogramm durch und ist für jede verrückte Herausforderung zu haben. Doch jetzt hat 27-Jährige eine Challenge gefunden, die selbst ihr offenbar zu hart ist und wird deshalb sogar von einigen Fans abgewatscht.

Würgen statt schmausen: Bei dieser Delikatesse wird Sophie Thiel schlecht

"Würdet ihr euch zutrauen, diesen Fisch zu essen?", fragt Sophia Thiel ihre Community auf Instagram und veröffentlicht einen Clip, den sie zusammen mit Social-Media-Star Christian Krömer aufgenommen hat. Statt Thunfisch, Lachs oder Forelle bekommen die beiden die schwedische Spezialität namens Surströmming serviert – ein in Salzlake vergorener Fisch. Doch bereits beim Öffnen wandelt sich das Lachen der Influencer in Würgen.

Sophia Thiel und Christian Krömer wagen sich damit an die sogenannte "Stinke-Fisch-Challenge". Dabei machen die ehemalige Münchnerin und ihr Kollege allerdings keine gute Figur. "Normalerweise würgts mich nicht so schnell", sagt sie lachend in dem Video und kann die Delikatesse nur wenige Sekunden im Mund behalten, bevor sie das Ganze angewidert wieder ausspuckt.

Fans wettern gegen Sophia Thiel: "Nicht sonderlich unterhaltsam"

In den Kommentaren bekommt die Fitness-Influencerin für ihre Aktion viele lachende Smileys, aber auch ordentlich Gegenwind. Einige Kritiker echauffieren sich an der Lebensmittelverschwendung, die in der Challenge praktiziert wird, und bezeichnen die Herausforderung als "geschmacklos" und "ätzend".

"Ich hoffe doch sehr, dass ihr den Fisch danach noch richtig zubereitet und aufgegessen habt! Denn die Verschwendung von Lebensmitteln ist nun wirklich nicht sonderlich unterhaltsam", erklärt ein erboster Fan. Ein weiterer pöbelt ebenfalls gegen Sophia Thiel und schreibt dazu: "Find ich tatsächlich nur halb so witzig anhand der Überfischung der Meere, sich dann nen Spaß draus zu machen, ein eigens für den Verzehr getötetes Tier zu kaufen, um es dann wegzuwerfen."

Vielleicht sollte die Fitness-Ikone das nächste Mal den Tipp beherzigen, die Dose Surströmming unter Wasser zu öffnen und den Fisch danach auslüften zu lassen. Dann sollte die ganze Angelegenheit viel weniger stinken und der Fisch kann komplett verzehrt werden.