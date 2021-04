Georgina Fleur im Krankenhaus: TV-Star erleidet Panikattacke und Schwächeanfall

Eigentlich wollte Georgina Fleur mittlerweile wieder in ihrer Wahlheimat Dubai sein. Aufgrund eines Zusammenbruchs muss sie sich aktuell allerdings in einem deutschen Krankenhaus behandeln lassen. Was ist vorgefallen?

27. April 2021 - 12:48 Uhr | AZ

Georgina Fleur ist nach einem Schwächeanfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden. © BrauerPhotos / F.Seidel