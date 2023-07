George, Charlotte und Louis: Für die Kinder von Kate und William starten die Sommerferien

Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben die Sommerferien begonnen. So verbringen die Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William die kommenden Monate.

Für die drei Kinder von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) haben die Sommerferien begonnen. Erst am 6. September müssen Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Nesthäkchen Prinz Louis (5) wieder zurück in die Schule. Höchstwahrscheinlich wird die fünfköpfige Familie in diesem Zeitraum eine oder mehrere Reisen unternehmen. Doch da der britische Thronfolger Prinz William sehr auf die Privatsphäre seiner Kinder bedacht ist, werden eventuelle Reisepläne vermutlich nicht vorab bekannt gegeben werden.

Die beliebtesten Reiseziele von Kate und William

Prinzessin Kate gilt als großer Fan der Karibikinsel Mustique, wo ihr ältester Sohn Prinz George bereits einige seiner Geburtstage verbracht haben soll. Er feiert am 22. Juli seinen zehnten Geburtstag. Auch bei den übrigen Royals ist die karibische Insel ein beliebtes Reiseziel. So besaß etwa Prinzessin Margaret (1930-2002), die Schwester von Queen Elizabeth II. (1926-2022), dort eine Villa, und nannte Mustique einmal "den einzigen Ort, an dem ich entspannen kann".

Auch die Scilly-Inseln, eine Inselgruppe vor der Südwestspitze Englands, gilt als beliebtes Reiseziel von William und Kate. Prinz William machte etwa bereits im Jahr 1989 mit seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) und Vater Charles auf Tresco Urlaub.

Familien-Auszeit auf Anmer Hall

Weniger exotisch geht es vermutlich auf Anmer Hall zu, Kate und Williams Landsitz in Norfolk. Prinzessin Kate und Prinz William haben in der Vergangenheit bereits über Aktivitäten gesprochen, die sie dort mit ihren Kindern genießen. . Besonders Kate gilt zudem als großer Fan von Aktivitäten an der frischen Luft.

Vor einigen Jahren verriet die 41-Jährige, am glücklichsten zu sein, "wenn ich mit meiner Familie auf dem Land draußen bin, und wir alle schmutzig sind".

Daneben wird die Thronfolger-Familie vermutlich auch Schloss Balmoral in Schottland einen Besuch abstatten. Queen Elizabeth II. verbrachte auf dem im Jahr 1856 fertig gestellten Anwesen traditionell die Sommermonate, und verstarb dort auch im vergangenen September im Alter von 96 Jahren. König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) nutzen für ihren Sommerurlaub vor allem den Landsitz Birkhall, nicht weit vom Schloss Balmoral entfernt.