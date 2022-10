Gefängnis für Schuhbeck: So wird sein Alltag hinter Gittern

Alfons Schuhbeck ist für Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Was erwartet ihn im Knast? Wie wird der Alltag hinter Gittern für ihn aussehen?

Das Geständnis und die gezeigte Reue hat nichts geholfen, Alfons Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung in Höhe von über zwei Millionen Euro ins Gefängnis. Das Landgericht München I hat den Star-Koch zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Was erwartet ihn jetzt?

Gefängnisstrafe für Alfons Schuhbeck: Wann muss er seine Haft antreten?

Bislang ist das Urteil gegen Alfons Schuhbeck noch nicht rechtskräftig, er könnte noch Rechtsmittel dagegen einlegen. Ob er tatsächlich in Revision gehen wird, ist offen. "Wir werden das Urteil nun prüfen und mit dem Mandanten in den kommenden Tagen besprechen, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen", erklärten seine Anwälte.

Ein Datum des Haftantritts gibt es demnach noch nicht, der Münchner Gastronom wird darüber wahrscheinlich schriftlich informiert. Vor Gericht wurde jedoch deutlich, dass dies keine leichte Zeit für Alfons Schuhbeck werden wird: "Diese Vorstellung macht mir Angst, aber ändert nichts daran, dass ich bereit bin, die Verantwortung für meine Fehler zu übernehmen."

JVA Landsberg: Hier könnte Alfons Schuhbeck seine Zeit im Knast absitzen

Höchstwahrscheinlich wird der 73-Jährige nicht in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim inhaftiert. Er wird seine Gefängnisstrafe wohl in der JVA Landsberg absitzen. Damit ist er nicht der erste Promi in diesem Gefängnis. Von 2014 bis 2016 saß dort auch Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung hinter Gittern.

Alltag hinter Gittern: Was erwartet Alfons Schuhbeck in Gefängnis?

Dass die Zeit im Knast für Alfons Schuhbeck kein Erholungsurlaub werden wird, dürfte klar sein. In einer etwa acht Quadratmeter großen Zelle wird er mit dem Nötigsten ausgestattet. Wie berichtet, startet der Tag in der JVA Landsberg für die Insassen bereits um 5.50 Uhr. Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr, Mittagspause von 11 bis 12 Uhr. Aufgrund seines hohen Alters könnte sich der 73-Jährige jedoch davon befreien lassen. Abends schließen sich die Türen bereits um 19 Uhr

Eine positive Nachricht dürfte die Regelung für Besucher sein. Familie und Freunde können Alfons Schuhbeck laut Besuchszeiten der JVA Landsberg fast jeden Tag aufsuchen. Von Montag bis Donnerstag ist das von 13 bis 15.15 Uhr möglich, donnerstags sogar zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Am Wochenende und Feiertagen ist das Gefängnis ebenfalls von 13 bis 15.15 Uhr für Besucher offen. Lediglich freitags ist ein besuchsfreier Tag.