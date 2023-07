Geburtstags-Party mit Promis: Was Verena Kerth so jung hält

Das wahre Alter sieht man Moderatorin und TV-Star Verena Kerth nicht an. Die Blondine, die beinahe mit pinken Haaren zur eigenen Party erschienen wäre, feiert ihren 42. Geburtstag.

In ihr Leben kehrt einfach nie Ruhe ein. Verena Kerth liebt den Jetset, genießt Luxusurlaube, aufregende Städtetrips und exklusive Einladungen. Seit rund einem Jahr liebt die Münchnerin den Sänger Marc Terenzi – seit Januar 2023 sind beide verlobt. Kerth nahm den Heiratsantrag nach ihrem Dschungelcamp-Aus am australischen Sandstrand von Terenzi an. Seitdem verursacht das Glamour-Paar Schlagzeilen und ist permanent unterwegs. Es läuft bei Verena Kerth und Marc Terenzi.

Cathy Lugner, Micaela Schäfer und Evil Jared feierten Verena Kerth

Natürlich feierte Verena Kerth auch in ihren heutigen 42. Geburtstag standesgemäß – mit lieben Promifreunden. In Berlin lud sie ins Lokal Bellucci, das dem Freund von Micaela Schäfer gehört. Unter den Gästen waren Model Cathy Lugner, Entertainer Julian F. M. Stoeckel und Schauspieler Evil Jared, der mit Marc Terenzi befreundet ist.

Julian F. M. Stoeckel: "Verena Kerth hat viel Charme und Witz"

Julian F. M. Stoeckel sagt zur AZ: "Ich kenne Verena schon sehr viel Jahre aus dem Showbusiness. In diesem Jahr war ich als Podcast-Moderator vom Dschungelcamp in Australien und habe dort viele Seiten von ihr entdeckt, die ich sehr zu schätzen weiß. Hinter dieser sehr starken, oftmals eher kühl wirkenden Verena steckt ein herzensguter Mensch mit viel Charme, Witz und Wärme."

Friseur Shan Rahimkhan wollte Verena Kerths Haare pink färben

Beinahe wäre Verena Kerth mit pinker Frisur auf der eigenen Geburtstagsfeier aufgetaucht: "Ich war gerade noch bei Shan Rahimkhan, er wollte meinen Haaren einen pinken Touch geben. Ich habe mich gerade noch rechtzeitig gewehrt", lacht die Blondine im AZ-Gespräch. Und verrät außerdem: "Ich fühle mich geil und habe mich gerade noch in München bei Dr. Luise Berger aufhübschen lassen." Das Ergebnis der Behandlung bei der Plastischen Chirurgin kann sich absolut sehen lassen, Verena Kerth scheint einfach nicht zu altern.

Verena Kerth erinnert sich an "Horror-Geburtstag 2011"

"Der heutige Geburtstag war schon jetzt 42 Mal besser als meine Party zum 30.", sagt Verena Kerth der AZ. Was ist bei der Sause zum 30. Geburtstag passiert, als Verena Kerth mit Martin Krug zusammen gewesen ist? "Ich hatte 20 Gäste in ein schickes Häuschen auf Ibiza eingeladen. Doch am Flughafen hat man mir die Handtasche gestohlen. Ich sagte noch zu Lothar Matthäus, dass er auf den Gepäckwagen aufpassen soll."

Doch die Gauner waren schneller als der Ex-Bayern-Spieler und konnten mit dem Diebesgut fliehen. "Ich saß ewig lange bei der Polizei und kam erst kurz vor Mitternacht zu meinen Gästen. Das war wirklich ein Horror-Geburtstag ohne Geld, Handy und Ausweis." Der 42. Geburtstag ist dafür umso entspannter abgelaufen. "Jetzt habe ich ja auch den richtigen Mann an meiner Seite", grinst Verena Kerth überglücklich.