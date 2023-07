Einbruch bei Sylvie Meis: Diebe erbeuten Handtaschen im Wert von 800.000 Euro

Schock nach ihrem Ibiza-Urlaub. Einbrecher haben in Sylvie Meis' Wohnung in Hamburg Luxus-Handtaschen im Wert von 800.000 Euro mitgenommen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern. Von Mitleid für die 45-Jährige ist auf Social Media allerdings nichts zu sehen.

Als Sylvie Meis am Freitagnachmittag (14. Juli) aus dem Ibiza-Urlaub zurückkam, gab es für die Moderatorin eine böse Überraschung: In ihre Hamburger Wohnung wurde eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Täter über ein Baugerüst am Nachbargebäude in die Wohnung der 45-Jährigen gelangt sein, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete.

Sylvie Meis: Einbrecher stehlen Handtaschen im Wert von 800.000 Euro

Die Einbrecher sollen es auf das Ankleidezimmer der Blondine abgesehen haben und dort ungefähr 25 Luxus-Handtaschen und Schmuckstücke gestohlen haben. Unter dem Diebesgut befinden sich auch Taschen der Marke Hermès, die sich preislich zwischen 10.000 und 25.000 Euro bewegen. Insgesamt sollen die Täter Handtaschen im Wert von 800.000 Euro erbeutet haben. Auf die Anfrage der AZ hat sich Sylvie Meis bislang noch nicht geäußert.

Spekulationen: Hat Sylvie Meis einen neuen Freund?

Aktuell wird wieder über Sylvie Meis Privatleben spekuliert. Nachdem die Blondine ein Bild mit Florian Ferino auf ihrer Instagram-Seite postete, gab es Spekulationen um eine Liebes-Beziehung mit dem Make-up-Artisten. Sylvie und Florian machten sich darüber in ihren Instagram-Storys lustig – weil daran offensichtlich nichts dran ist, wie die AZ weiß.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Sylvie Meis' letzter Beitrag heizte die Gerüchteküche ein. Auf Instagram teilte die Moderatorin ein Bild, das sie von hinten in einer Jeans zeigt. Dazu schrieb die Blondine: "Ziel: Boyfriend-Jeans tragen zu können und darin besser aussehen als er". Ob das eine Anspielung auf einen neuen Mann im Leben der 45-Jährigen sein könnte, geriet durch den Diebstahl allerdings in den Hintergrund.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Spott und Unverständnis für Sylvie Meis auf Instagram

Den Nutzern ging es dabei weniger um die Tat und den Einbruch an sich. Viel mehr ging es um den Wert der Handtaschen. Eine Person schrieb unter den Beitrag: "Ganz ehrlich, welcher normale Mensch hat Handtaschen für 800.000 Euro? Vielleicht hilft das, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen."

Eine andere Nutzerin fand: "Alter, Taschen für 800.000 Euro. Eine Mille... Ich war gerade in Indien unterwegs. In den Großstädten sieht man tagtäglich Menschen auf den Straßen vor sich hinsiechen und sterben. Morgens kommt ein LKW und schmeißt die Leichen auf den Hänger. Da haben solche Schlagzeilen einen verdammt unangenehmen Beigeschmack."

Auch das vermeintliche Fehlen einer Sicherheitsvorkehrung wurde kritisiert: "Hast Geld für Handtaschen im Wert von 800.000 Euro, aber keine Alarmanlage bzw. ein absolut gesichertes Haus. Unfassbar krank. Aber so leichtsinnig sind eben Menschen, die Geld im Überfluss haben..."