"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov wird Vater eines Mädchens

Erneut Vaterfreuden bei Evgeny Vinokurov: Der "Let's Dance"-Profitänzer hat auf Instagram verkündet, dass er bald Papa eines kleinen Mädchens wird.

Der "Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov (32) und seine Frau Nina Bezzubova werden zum zweiten Mal Eltern. Das hat das Paar auf Instagram bekannt gegeben. von ihrer Gender-Reveal-Party, die sie am Wochenende veranstaltet haben.

Ihr Sohn bekommt ein Schwesterchen

Auf einem Pärchenfoto posieren die beiden Arm in Arm, die werdende Mutter hält sich dabei behutsam ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch. Im Hintergrund sind sowohl rosafarbene als auch blaue Luftballons zu sehen.

Vinokurov verrät stolz: "Es ist ein Mädchen!!! [...] Wenn ich sage, ich freue mich, wird es nicht so ganz stimmen. Ich glaube, es gibt keine Worte, die meinen innerlichen Zustand beschreiben könnten. Alles bebt in mir. Leute, ich werde Papa von einer kleinen Prinzessin." Ihr gemeinsamer Sohn, der im Oktober 2021 zur Welt kam, bekommt also eine kleine Schwester.

Die "Let's Dance"-Familie gratuliert

Glückwünsche von der großen "Let's Dance"-Familie ließen nicht lange auf sich warten. "Gratulation. Girls just wanna have fun", schreibt etwa Jurorin Motsi Mabuse (42). "Ich gratuliere euch von Herzen. So so schön", findet Renata Lusin (36).

Isabel Edvardsson (41) kommentiert: "So toll, herzlichen Glückswünsch nochmal." Auch Vinokurovs Tanzkollegen Zsolt Sándor Cseke (35) und Andrzej Cibis (35) gratulierten unter dem Beitrag.

Seit 2019 bei "Let's Dance"

Evgeny Vinokurov gehört seit 2019 zum Profiteam von "Let's Dance". Sein Debüt feierte er damals mit Evelyn Burdecki (34) als Tanzpartnerin, sie schafften es auf Platz fünf. 2021 brachte er Ilse DeLange (46) das Tanzen bei, wegen einer Verletzung schieden sie frühzeitig aus. 2022 folgte Cheyenne Ochsenknecht (23), die es nur bis auf Platz 13 schaffte. Seit drei Jahren tanzt er mit seiner Frau Nina bei Tanzwettbewerben mit.